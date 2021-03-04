聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛仔忙什麼？BOMBERG炸彈表雙槍客上身 南美洲魔幻
硬派也可以不死板，老派，也可以充滿幽默風趣。瑞士平價機械手表品牌BOMBERG炸彈表，近日從南美洲的牛仔得到靈感，推出一只全新「BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表」，以墨西哥牛仔形象，帶來關於時間與風格的叛逆可能。
帽簷超大的墨西哥草帽，有著銳利眼神和兩撇小鬍子，手持雙槍的墨西哥牛仔成為43毫米面盤上的搶眼視覺，兩把鍍金的左輪手槍，槍柄上並有著美麗的花草紋路，像是南美洲的魔幻與浪漫。同時金色的時分指針上佈滿了Super-Luminova™夜光塗料，即便在光線昏暗下，同樣保有良好的辨識性。43毫米的精鋼表殼下，是以自動上鍊的機芯驅動，並帶來時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示功能。咖啡色小牛皮皮表帶上並有著雕刻紋路，同樣散發鮮明的南美洲流浪風情。
想更酷一點？每只腕表再附贈一條串珠鬥牛犬手環，表款並具防水50米功能。最後骷髏牛仔的牙齒縫隙，隱約看見有數字轉盤，顯示了當日日期。今天會否就是重要的某一日？命運，就交給他的配戴者，自行決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言