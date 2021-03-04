牛仔忙什麼？BOMBERG炸彈表雙槍客上身 南美洲魔幻

硬派也可以不死板，老派，也可以充滿幽默風趣。瑞士平價機械手表品牌BOMBERG炸彈表，近日從南美洲的牛仔得到靈感，推出一只全新「BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表」，以墨西哥牛仔形象，帶來關於時間與風格的叛逆可能。

帽簷超大的墨西哥草帽，有著銳利眼神和兩撇小鬍子，手持雙槍的墨西哥牛仔成為43毫米面盤上的搶眼視覺，兩把鍍金的左輪手槍，槍柄上並有著美麗的花草紋路，像是南美洲的魔幻與浪漫。同時金色的時分指針上佈滿了Super-Luminova™夜光塗料，即便在光線昏暗下，同樣保有良好的辨識性。43毫米的精鋼表殼下，是以自動上鍊的機芯驅動，並帶來時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示功能。咖啡色小牛皮皮表帶上並有著雕刻紋路，同樣散發鮮明的南美洲流浪風情。