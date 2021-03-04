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牛仔忙什麼？BOMBERG炸彈表雙槍客上身 南美洲魔幻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
金色時分指針塗布Super-Luminova™夜光塗料，日期窗則設在骷髏門牙，左右手槍槍柄與骷髏之間的鏤空面盤，並有著日期轉盤。圖 / Bomberg提供。
金色時分指針塗布Super-Luminova™夜光塗料，日期窗則設在骷髏門牙，左右手槍槍柄與骷髏之間的鏤空面盤，並有著日期轉盤。圖 / Bomberg提供。

硬派也可以不死板，老派，也可以充滿幽默風趣。瑞士平價機械手表品牌BOMBERG炸彈表，近日從南美洲的牛仔得到靈感，推出一只全新「BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表」，以墨西哥牛仔形象，帶來關於時間與風格的叛逆可能。

帽簷超大的墨西哥草帽，有著銳利眼神和兩撇小鬍子，手持雙槍的墨西哥牛仔成為43毫米面盤上的搶眼視覺，兩把鍍金的左輪手槍，槍柄上並有著美麗的花草紋路，像是南美洲的魔幻與浪漫。同時金色的時分指針上佈滿了Super-Luminova™夜光塗料，即便在光線昏暗下，同樣保有良好的辨識性。43毫米的精鋼表殼下，是以自動上鍊的機芯驅動，並帶來時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示功能。咖啡色小牛皮皮表帶上並有著雕刻紋路，同樣散發鮮明的南美洲流浪風情。

想更酷一點？每只腕表再附贈一條串珠鬥牛犬手環，表款並具防水50米功能。最後骷髏牛仔的牙齒縫隙，隱約看見有數字轉盤，顯示了當日日期。今天會否就是重要的某一日？命運，就交給他的配戴者，自行決定。

BOMBERG，BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表，43mm，黑色PVD處理不鏽鋼，自動上鍊機芯，62,800元。圖 / Bomberg提供。
BOMBERG，BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表，43mm，黑色PVD處理不鏽鋼，自動上鍊機芯，62,800元。圖 / Bomberg提供。
舊時代的墨西哥牛仔遊走在荒煙蔓草的廣大土地上，草莽形象，有時傳說是打家劫舍的黑幫，有時也被頌揚為鄉里打抱不平的義勇。圖 / Bomberg提供。
舊時代的墨西哥牛仔遊走在荒煙蔓草的廣大土地上，草莽形象，有時傳說是打家劫舍的黑幫，有時也被頌揚為鄉里打抱不平的義勇。圖 / Bomberg提供。
BOMBERG BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表，以墨西哥牛仔形象，述說自由與奔放的態度。圖 / Bomberg提供。
BOMBERG BB-01自動機械系列雙槍骷髏自動大三針腕表，以墨西哥牛仔形象，述說自由與奔放的態度。圖 / Bomberg提供。

墨西哥 腕表

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