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Subway潛艇堡限時70元！Q Burger「免費吃早餐1個月」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
SUBWAY推出限時組合，購買冷飲就可以用70元加購指定潛艇堡。圖／SUBWAY提供
SUBWAY推出限時組合，購買冷飲就可以用70元加購指定潛艇堡。圖／SUBWAY提供

為了讓消費者品嘗清爽滋味，SUBWAY推出限時優惠組合，購買冷飲就可以用70元加購5種口味的指定潛艇堡。另外連鎖早餐Q Burger則是限時推出壽喜燒豚起士蛋堡、日式胡麻豬排吐司等「元氣朝食」，購買者還有機會連續1個月免費吃早餐。

3月15日至3月19日期間，於SUBWAY購買30元的小杯冷飲，即可以70元加購特選雞系列6吋潛艇堡，共有火雞胸肉堡、香烤雞肉堡、照燒雞肉堡、嫩切雞肉堡以及鮮嫩雞柳堡等選擇。另外SUBWAY也同步提供限量加碼優惠券，提供買1送1、人氣點心免費送等不同的方案，可於3月22日至4月30日期間使用。

提供多元化早餐的連鎖品牌「Q Burger」，自即日起至4月5日推出「元氣朝食」新品，其中「壽喜燒豚起士蛋堡」使用台灣豬肉，調理成壽喜燒肉後，再搭配雞蛋、起士、海苔，每份69元。另外還有日式胡麻豬排吐司、日式胡麻豬排堡（含套餐）、紅豆戀乳可朗芙、紅豆戀乳鬆餅組合餐、和風唐揚雞、靜岡綠茶等不選擇。

即日起至4月5日期間，凡購買「元氣朝食」新品，並參與臉書活動，有機會獲得Q Burger餐券3,000元，可免費吃一個月早餐，共計抽出3名得獎者。

Q Burger推出壽喜燒豚起士蛋堡、日式胡麻豬排吐司等「元氣朝食」。圖／Q BUGER提供
Q Burger推出壽喜燒豚起士蛋堡、日式胡麻豬排吐司等「元氣朝食」。圖／Q BUGER提供

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