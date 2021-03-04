萌到爆！ 噶瑪蘭蒸餾器瓶系列登場

金車噶瑪蘭威士忌出品的蒸餾器瓶原酒系列萌到爆！該系列酒瓶模仿蒸餾器的形狀，一率採用小瓶200毫升包裝，酒精濃度54％，全系列共有5個酒款供零售，包括雪莉桶、波本桶、白蘭地桶、葡萄酒桶、FINO桶。若選擇噶瑪蘭蒸餾器瓶禮盒，在前述5個酒款之外，還會再多一款酒堡珍藏煙燻泥煤桶。

在單瓶售價方面，由於都是原酒，所以雖然都是200毫升小包裝，但是售價有一定門檻。不過對於想要親近噶瑪蘭威士忌原酒的粉絲來說，不失為一個可以嘗試到多款不同橡木桶原酒的機會。