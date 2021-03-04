萌到爆！ 噶瑪蘭蒸餾器瓶系列登場
金車噶瑪蘭威士忌出品的蒸餾器瓶原酒系列萌到爆！該系列酒瓶模仿蒸餾器的形狀，一率採用小瓶200毫升包裝，酒精濃度54％，全系列共有5個酒款供零售，包括雪莉桶、波本桶、白蘭地桶、葡萄酒桶、FINO桶。若選擇噶瑪蘭蒸餾器瓶禮盒，在前述5個酒款之外，還會再多一款酒堡珍藏煙燻泥煤桶。
在單瓶售價方面，由於都是原酒，所以雖然都是200毫升小包裝，但是售價有一定門檻。不過對於想要親近噶瑪蘭威士忌原酒的粉絲來說，不失為一個可以嘗試到多款不同橡木桶原酒的機會。
噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌建議零售價為900元，噶瑪蘭雪莉桶單一麥芽威士忌為1,050元；噶瑪蘭Fino雪莉桶單一麥芽威士忌單價最高，建議零售價為2,000元。噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌以及噶瑪蘭白蘭地桶單一麥芽威士忌的建議零售價，都一樣是1,050元。
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