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在家就像度假！寬庭2021春夏寢具新風格，飄仙氣好舒適
在全球疫情影響下，許多人都無法出國旅遊，而且在家時間便更多，因此興起一股「在家就像度假」的新風潮，寬庭行銷企劃總監張綾玲也觀察到，每個人與家的關係都有新改變，不僅思考家的舒適度，對於居家重視與升級更加熱絡。而寬庭推出2021春夏寢具新風潮中，就更強調放鬆、飄仙氣的風格，讓大家在家裡可以更舒適、和諧。
寬庭春夏新品大量運用柔和淺色系，寬庭PUR是來自義大利開發設計的自有品牌，新品以中性、淺色調營造出放鬆氛圍，同樣有強調工藝的蕾絲寢飾，讓放鬆的空間中，更為舒服。
許多人最愛的鏤空蕾絲，寬庭結合高訂工坊手藝，以鏤空設計的羽狀蕾絲，搭配天空藍寧靜感的GIZA埃及超長纖細棉600織紗面料，讓寢具多了彷彿浮雕的藝術感。另一種來自19世紀歐洲仕女禮服上的小幅蕾絲，在圈形鏤空蕾絲中，穿插絲滑緞帶，讓寢具充滿律動感。
義大利最知名的緹花工藝，春夏新品以深淺不一的金褐色紗線組織，營造出彷彿日出天光的質感，讓寢具呈現出天光交會感，為每天帶來最完美的希望。
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