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台北101觀景台推特色「日夜場域」設雅座獨享高空夜景

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101觀景台即日起推出「夜之101」活動，可讓預約民眾享有獨立窗景與座位。圖／台北101提供
台北101觀景台即日起推出「夜之101」活動，可讓預約民眾享有獨立窗景與座位。圖／台北101提供

少了觀光客造訪，台北101觀景台用力深耕國人來客，2020年觀景台來客近63萬人，相較過去觀景台一年國人來客約20萬人，國人造訪率確實提升不少。當中，去年來客有高達7成為親子客，看準親子客層喜愛互動體驗又有校外學習需求，台北101觀景台現在又推出日、夜特色場域，白天是適合親子的「天空翻轉教室」，晚間則鎖定情侶檔推出「夜之101一窗一景」，打造欣賞百萬夜景的高空場域。

台北101觀景台超過千坪的場域變身「天空翻轉教室」，邀請學齡兒童走出課本，了解101大樓的秘密與特色、風阻尼球的科學原理知識，與煙火紀實故事等。同時延續國人年度優惠，一位成人購票可攜帶兩位12歲以下孩童免費入場，另推出「101觀景台小小導覽員」主題活動，凡購票入場即可讓孩童免費參與小小導覽員體驗，結業後還可獲得認證證書，採線上預約。

除了「小小導覽員」，位於觀景台91樓的iPILOT飛行體驗，自3月15日起每日下午5點前，每個整點開設「高空飛行教室」，領有飛行員執照的教練為大小朋友們揭秘駕駛艙的各項科技。另外「一日小職人體驗」也陸續開跑，雞蛋糕烘焙師首發上線，台北101透過提供不同學習體驗內容，持續吸引親子客造訪。

另外，台北101觀景台即日起推出「夜之101：一窗一景‧獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，台北101在每個窗景提供雅座，可讓預約民眾享有獨立窗景與座位，每天下午五點半有一場可看夕陽美景，晚上七點另一場則可高空賞夜景，採線上預約制，票價的部分同樣採取平日每人300元、假日420元，不用額外加價，還額外送飲品。台北101指出，自三月起推出後，每時段48個座位都滿座。

91樓iPILOT飛行體驗。圖／台北101提供
91樓iPILOT飛行體驗。圖／台北101提供
台北101觀景台89樓裝置藝術。圖／台北101提供
台北101觀景台89樓裝置藝術。圖／台北101提供
造型雞蛋糕兒童DIY體驗。圖／台北101提供
造型雞蛋糕兒童DIY體驗。圖／台北101提供
參與小小導覽員活動，結業後可獲得認證證書。圖／台北101提供
參與小小導覽員活動，結業後可獲得認證證書。圖／台北101提供
台北101觀景台夜景光之倒影。圖／台北101提供
台北101觀景台夜景光之倒影。圖／台北101提供
台北101觀景台2020年觀景台來客，高達7成為親子客。圖／台北101提供
台北101觀景台2020年觀景台來客，高達7成為親子客。圖／台北101提供

台北101 親子 情侶

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