遠傳friDay購物粉絲票選「最想告白男神、女神」！朴敘俊、張鈞甯奪冠　素還真也上榜

白色情人節即將到來，遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，針對平台上近期的熱門戲劇、電影，於遠傳friDay購物臉書粉絲專頁由粉絲票選出「最想告白男神、女神」，結果分別由朴敘俊、張鈞甯分奪冠，有趣的是，台灣布袋戲界天王素還真的票數竟然贏了寶島男神玖壹壹的春風。

遠傳friDay購物粉絲票選「最想告白男神、女神」榜單中，繼《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》之後，近期在尹STAY展現廚藝的朴敘俊再次擄獲粉絲芳心，第二名是以台劇《想見你》大紅的許光漢，第三名至第五名依序為鮮肉男神宋威龍、以日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的町田啟太、布袋戲天王素還真。女神榜第一名是氣質出眾的張鈞甯，第二名為有「國民老婆」封號的日本女神新垣結衣，第三名至第五名依序為韓劇《女神降臨》的文佳煐、清純甜美的泱泱、《航海王》中的娜美。

2、3月因西洋情人節、白色情人節相繼到來，遠傳friDay購物自2月底白色、粉色系商品搜尋量較1月翻倍成長，送禮商品以3C商品、美容保養品、名牌包等為主。遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，全面下殺3折起，包括iPhone 12 128GB活動價26,888元、最佳美顏自拍相機Panasonic GF10情人節套組買就送市值3,290元的奈米水離子吹風機等。