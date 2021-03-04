快訊

未認外遇、婚變！ 福原愛2度聲明揭過夜原因

遠傳friDay購物粉絲票選「最想告白男神、女神」！朴敘俊、張鈞甯奪冠　素還真也上榜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，推出「最想告白男神、女神」粉絲票選活動。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，推出「最想告白男神、女神」粉絲票選活動。圖／遠傳friDay購物提供

白色情人節即將到來，遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，針對平台上近期的熱門戲劇、電影，於遠傳friDay購物臉書粉絲專頁由粉絲票選出「最想告白男神、女神」，結果分別由朴敘俊、張鈞甯分奪冠，有趣的是，台灣布袋戲界天王素還真的票數竟然贏了寶島男神玖壹壹的春風。

遠傳friDay購物粉絲票選「最想告白男神、女神」榜單中，繼《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》之後，近期在尹STAY展現廚藝的朴敘俊再次擄獲粉絲芳心，第二名是以台劇《想見你》大紅的許光漢，第三名至第五名依序為鮮肉男神宋威龍、以日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的町田啟太、布袋戲天王素還真。女神榜第一名是氣質出眾的張鈞甯，第二名為有「國民老婆」封號的日本女神新垣結衣，第三名至第五名依序為韓劇《女神降臨》的文佳煐、清純甜美的泱泱、《航海王》中的娜美。

2、3月因西洋情人節、白色情人節相繼到來，遠傳friDay購物自2月底白色、粉色系商品搜尋量較1月翻倍成長，送禮商品以3C商品、美容保養品、名牌包等為主。遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，全面下殺3折起，包括iPhone 12 128GB活動價26,888元、最佳美顏自拍相機Panasonic GF10情人節套組買就送市值3,290元的奈米水離子吹風機等。

除了各種贈禮推薦之外，遠傳friDay購物還提供贈禮簡訊服務，只要在購物後於訂單查詢頁輸入祝福話語，商品出貨後隔日遠傳friDay購物就會將想說的話透過簡訊發送至收件人手機中。

遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，Panasonic GH10美顏相機情人節套組特惠價15,490元，買就送市值3,290元的奈米水離子吹風機。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，Panasonic GH10美顏相機情人節套組特惠價15,490元，買就送市值3,290元的奈米水離子吹風機。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，蕾莉歐玫瑰幸福旅行箱特惠價1,680元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，蕾莉歐玫瑰幸福旅行箱特惠價1,680元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，iPhone 12 128GB特惠價26,888元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「禮品館－白色情人節」活動，iPhone 12 128GB特惠價26,888元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，推出「最想告白男神、女神」粉絲票選活動。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，推出「最想告白男神、女神」粉絲票選活動。圖／遠傳friDay購物提供

情人節 告白

延伸閱讀

作家媽媽高標準「演不好」 張鈞甯不服氣「你來演」

影／張鈞甯現身作家媽媽鄭如晴新書「沸點」分享會

45分鐘消耗1000卡！張鈞甯透露迷上新運動，瘦起手臂和縮腰圍超有感。

張鈞甯情人節開工賣票 自曝小賭賺110元

相關新聞

星宇航空首前進台東！微旅行內容曝光 明上午開搶

繼首發台南微旅行2.0飛行體驗大獲旅客喜愛且迴響熱烈，星宇航空今天宣布，首度前進東部市場，將於4月3日與易遊網聯手推出「...

台灣文博會4月登場 「北回朝聖路」探索204公里物產

去年因疫情取消台灣文博會，台灣設計研究院今宣布2021台灣文博會4月中旬登場。本屆由建築跨域策展人龔書章擔任總顧問、豪華...

遠傳friDay購物粉絲票選「最想告白男神、女神」！朴敘俊、張鈞甯奪冠　素還真也上榜

白色情人節即將到來，遠傳friDay購物日前與遠傳friDay影音攜手合作，針對平台上近期的熱門戲劇、電影，於遠傳fri...

鳳梨入菜夯！飛利浦、家樂福聯手 限時4天買家電送鳳梨

全台買鳳梨、吃鳳梨話題正夯，迎接鳳梨盛產季，飛利浦宣布自即日起啟動「飛你不可助農計畫」，以實際行動挺小農。首波將與量販龍...

昆凌愛動物 蜂鳥、刺蝟、變色龍Boucheron珠寶全上身

紛亂的世界，動物總能帶來最可愛的討喜情緒。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）以「FREESTYLE IS OUR ...

CHARLES & KEITH上市春夏新品 王淨、禾浩辰來站台兼勸敗

被稱為「小CK」的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH上市春夏新品，邀請了王淨、禾浩辰來站台，第二次出席品牌活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。