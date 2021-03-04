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鳳梨入菜夯！飛利浦、家樂福聯手 限時4天買家電送鳳梨
全台買鳳梨、吃鳳梨話題正夯，迎接鳳梨盛產季，飛利浦宣布自即日起啟動「飛你不可助農計畫」，以實際行動挺小農。首波將與量販龍頭家樂福合作，自3月5日起至3月8日期間，於全台家樂福量販門市購買飛利浦旗下廚房家電商品，單筆發票滿1,000元，即贈1顆金甲武士金鑽鳳梨，金額可累贈，與消費者一起用新台幣下架台灣的美味鳳梨。
飛利浦廚房家電強調在食物調理過程中保留食材營養，提升料理美味，趁著此次優惠，人氣商品健康氣炸鍋與智慧萬用鍋現正是入手好時機，超活氧迷你果汁機更是2,000元有找。3月7日至3月8日11：00～20：00期間，飛利浦更加碼於指定家樂福門市（新店店、經國店、文心店、彰化店、鼎山店）示範如何以鳳梨入菜，運用飛利浦智慧萬用鍋與飛利浦健康氣炸鍋變出鳳梨苦瓜雞湯與鳳梨果乾，教民眾在家也能輕鬆做出美味營養皆滿分的多元鳳梨菜色。
為提供民眾品嚐到優質的台灣高品質鳳梨，家樂福也同步推出一系列「愛台灣挺旺來」活動，全台量販店與超市店內販售的皆為與農民契作、擁有TAP產銷履歷生鮮鳳梨，且力挺農民不做削價促銷，保障農民該有的利潤。3月5日起至3月8日期間，來自高雄/屏東的金甲武士金鑽鳳梨每支約1.2台斤，售價55元。
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