昆凌愛動物 蜂鳥、刺蝟、變色龍Boucheron珠寶全上身

紛亂的世界，動物總能帶來最可愛的討喜情緒。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）以「FREESTYLE IS OUR STYLE」為主張，強調自由表述的優雅風采，從不一致中達成和諧，並推出全新Animaux動物珠寶系列，再邀請品牌代言人昆凌巧搭箇中三款設計：蜂鳥、刺蝟與變色龍戒指，賣萌有理、可愛無敵！

屬於全世界上最小巧玲瓏的蜂鳥（Hopi），總能在芬芳香氣花叢中卻不迷失，並為吸引牠的花朵增添瑰麗色彩，也呼應Boucheron的Freestyle自由宣言主張。以金黃綠柱石主石的Hopi戒指，象徵蜂鳥正吸食甜美花蕊的生動景象，在精工大師巧手下，蜂鳥小巧精緻纖細的身軀，靈動現身。

變色龍是上帝派來的使者，Boucheron以黃金打造的變色龍Masy鑲嵌上了帕拉伊巴碧璽、各色剛玉以及沙弗萊石，打造出漸層變幻的色彩，是保護色，更是多彩、鮮豔的情感象徵；此外貌似帶刺、總與人保持距離的刺蝟，其實在古埃及人眼中帶有「重生」的象徵，這枚「刺蝟Hans」則熱情地環抱手指及頸間，並以淘氣的紅寶石雙眼注視她 / 他的配戴者，並有白K金、黃K金以及玫瑰金三款色系。