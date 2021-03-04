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CHARLES & KEITH上市春夏新品 王淨、禾浩辰來站台兼勸敗
被膩稱為「小CK」的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH上市春夏新品，邀請了王淨、禾浩辰來站台，第二次出席品牌活動的王淨，對於新系列更表示：「在定裝的時候，根本像是在Shopping」，並認為每一款都很值得帶回家，勸敗程度百分百。
CHARLES & KEITH春夏系列，分為4大主軸，包括靈感源自建築的「幾何維度」、將經典過往元素結合未來想像的「未來復古」、呈現夏季氛圍的「繽紛透視」，以及帶有自然手工魅力的「質樸工藝」。王淨就詮釋了屬於幾何維度系列的紅色方包，她覺得：「除了構造之外，也很喜歡這樣的配色」，並另外推薦繽紛透視系列中，帶有漸層色彩的半透明包款，最適合去游泳時使用。雖然CHARLES & KEITH是以女性配件為主，但禾浩辰還是挑選了質樸工藝包款來搭配造型，並表示：「背在我身上沒有違和感」，一款包，男、女朋友都能共用，對消費者而言有「摸蜊仔兼洗褲」的感覺。
這一季，CHARLES & KEITH的4大主題都各具特色，若是想要製作話題吸引，就不能錯過幾何維度的鞋款，此次品牌在鞋跟上大作文章，有著別致的三角形、半圓或是片狀，讓女孩可以不著痕跡的展現造型小心機。若是要表現質感，質樸工藝系列中的各式編織鞋款，則是最佳選擇，帶有手工魅力，讓穿搭升級。而繽紛透視系列中的包款，都有著粉嫩的配色，或是採用半透明材質、鏤空的手法呈現，背上身想要不被注意都難。
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