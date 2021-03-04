復古風修長輪廓 Paul Smith描繪優雅的中性時尚女子

英國鬼才設計師Paul Smith近日在巴黎時裝周期間發表2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。處處流露的中性優雅風，散發著獨特的迷人氣質。

Paul Smith的2021秋冬女裝系列運用了大量的大地色系，注入一點暗紫、萊姆黃色等，刻劃沉穩低調又不失活力的個性，禮服式外套，寬版風衣、雙面羊皮大衣等，線條俐落又修身。參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采，無論是格紋或是單一色調款，內搭亮色或印花襯衫都非常好看。