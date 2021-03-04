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復古風修長輪廓 Paul Smith描繪優雅的中性時尚女子

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Paul Smith發表2021秋冬女裝系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith發表2021秋冬女裝系列。圖／Paul Smith提供

英國鬼才設計師Paul Smith近日在巴黎時裝周期間發表2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。處處流露的中性優雅風，散發著獨特的迷人氣質。

Paul Smith的2021秋冬女裝系列運用了大量的大地色系，注入一點暗紫、萊姆黃色等，刻劃沉穩低調又不失活力的個性，禮服式外套，寬版風衣、雙面羊皮大衣等，線條俐落又修身。參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采，無論是格紋或是單一色調款，內搭亮色或印花襯衫都非常好看。

以柔軟羊毛製成的寬鬆襯衫和運用再生羊毛結合真絲襯裡創作的短版飛行員夾克，反映出品牌考究的面料選用與熟稔的剪裁技術，並呈現帶有隨興輪廓的日常風格，許多寬鬆的褲裝也呼應了自新冠肺炎疫情以來所盛行的在家工作(WFH)大趨勢。極具現代感的佩斯利變形蟲圖騰，被運用在合身長洋裝、套頭針織衫以及一系列托特袋與肩背包款上。花呢格紋服飾和格子單品的搭配靈感則源自1970年代牙買加斯卡風潮(ska)，條紋毛海針織衫強調的是英國特有的龐克學院風格。

花呢格紋服飾和格子單品的搭配靈感則源自1970年代牙買加斯卡風潮(ska)。圖／Paul Smith提供
花呢格紋服飾和格子單品的搭配靈感則源自1970年代牙買加斯卡風潮(ska)。圖／Paul Smith提供
參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采。圖／Paul Smith提供
參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采。圖／Paul Smith提供
Paul Smith發表2021秋冬女裝系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith發表2021秋冬女裝系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供
參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采。圖／Paul Smith提供
參考1970年代的服裝風格創作出的四釦西裝，在剛硬的外觀下保留柔和的女性風采。圖／Paul Smith提供
條紋毛海針織衫強調的是英國特有的龐克學院風格。圖／Paul Smith提供
條紋毛海針織衫強調的是英國特有的龐克學院風格。圖／Paul Smith提供
極具現代感的佩斯利變形蟲圖騰，被運用在合身長洋裝、套頭針織衫以及一系列托特袋與肩背包款上。圖／Paul Smith提供
極具現代感的佩斯利變形蟲圖騰，被運用在合身長洋裝、套頭針織衫以及一系列托特袋與肩背包款上。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2021秋冬女裝系列，透過更修長的整體輪廓、融入在家工作(WFH)的世界趨勢，打造出帶著復古風情又兼顧舒適度的嶄新服飾。圖／Paul Smith提供

在家工作 英國 新冠肺炎

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