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誠品過生日！ 線上線下全通路首度同慶、南西4月首封館

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品宣布在上半年首度推出「東西雙城」藝文派對。圖／誠品提供
誠品宣布在上半年首度推出「東西雙城」藝文派對。圖／誠品提供

今年是誠品32周年，因應台北東、西商圈特色鮮明，誠品今天宣布在上半年首度推出「東西雙城」藝文派對，3月12日在誠品信義店特別打造6大主題內容的大型生日趴，4月則由誠品南西店接棒，將在南西商圈首度舉辦「封館派對」。另外，3月誠品生日慶，首度推出串連全通路線上現下同慶，生日慶期間全通路消費可累計。

誠品去年在打造「閱讀與生活全通路平台」著力頗深，去年9月推出全新誠品人App與會員制，初步成果出爐，至今黑卡會員成長達44%，占比最高的白卡會員也提升8%，金卡會員持平，目前累計逾274萬名會員，今年會員數目標朝300萬大關前進。

另外，誠品生活也觀察，進駐南西商圈兩年多來，「她經濟」明顯高於其他各店，以25至45歲的女性消費力持續攀升，2019占總營業額7成，2020年提升至8成5，比信義區約6成占比高，當中，尤其以香氛、彩妝、服飾配件等女性專櫃品牌成長3～5成，一樓快閃店更是創造高坪效的金雞，一年至少有60～70檔IP主題與甜點快閃店進駐，全年檔期都滿檔。

加上誠品南西與商圈店家合作密切，持續邀請巷弄小店進駐館內快閃，共同帶動商圈活力。這也讓誠品南西在2020疫情期間受到觀光客減少衝擊較少，反而提袋率逆勢提升6%。今年4月首度舉辦的封館趴，預計將再為南西商圈注入新話題。

3月12日是誠品的生日，當天將在誠品信義店舉辦大型慶生派對「與青春碰面」，當晚7點起有6大主題活動：空中花園攜手b-monster與SPACE的「空中青春運動會」；全球最大插畫、漫畫、小說創作平台pixiv海外首展來場「圖像青春創作」；陳雪、鄭宜農、蔡旻佑、不朽、張西等新生代創作者的「青春閱讀書房」；以及白安等多名歌手接力登場的「青春無限演唱會」，還有日本超可愛的「貓咪吐司」快閃進駐推出誠品獨家「斑馬貓咪吐司」。

今年3月誠品生日慶首度嘗試串連全通路線上下同慶，3月5日起於誠品線上預先登入即獲百元購物金，免費領取全台精選專櫃品牌最高回饋1,000元優惠券。3月12日至3月21日生日慶活動期間於實體門市即可使用，此期間全通路消費也可同步累計，不限單日、不限全台實體門市及誠品線上，消費滿2千送2百、滿5千送5百、滿1萬送1千元實體門市及誠品線上抵用券。

誠品行旅首度線上限量開賣「1+1住宿券」雅緻客房2晚7,999元，平日持單張券入住享升等至經典客房，持兩張券入住可升等至全新打造的行政家庭房，3月5日起限時7天在誠品線上開賣。此外，誠品生日慶活動全通路單筆消費發票，可直接折抵誠品行旅住房費用，最高可享「半價折抵」及平日升等禮遇，發票開立後60天內皆可使用。

誠品南西將在今年4月首度舉辦封館派對。圖／誠品提供
誠品南西將在今年4月首度舉辦封館派對。圖／誠品提供
誠品行旅3/5起限時7天於誠品線上限時首賣住宿券2晚7,999元。圖／誠品提供
誠品行旅3/5起限時7天於誠品線上限時首賣住宿券2晚7,999元。圖／誠品提供
3/12誠品信義生日慶，日本超可愛的「貓咪吐司」快閃進駐，推出誠品獨家「斑馬貓咪吐司」。圖／誠品提供
3/12誠品信義生日慶，日本超可愛的「貓咪吐司」快閃進駐，推出誠品獨家「斑馬貓咪吐司」。圖／誠品提供
誠品信義店3/12當晚7點起舉辦大型慶生派對「與青春碰面」。圖／誠品提供
誠品信義店3/12當晚7點起舉辦大型慶生派對「與青春碰面」。圖／誠品提供

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