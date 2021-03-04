滿額送「熊大購物袋」！ 藏壽司奢華三貫、豪華三鮮回歸

來自日本的藏壽司，自2月攜手LINE FRIENDS，推出13款期間限定的BROWN & FRIENDS特色扭蛋。為回應粉絲支持，自3月10日起，再推出第二波活動，只要消費滿額就可以獲得BROWN & FRIENDS不織布手提袋。另外3月19日起，還有「鮭貝賞味祭」活動，推出鮭魚卵鮑魚奢華三貫、豪華三鮮等12款限期料理供民眾嘗鮮。

藏壽司所推出的BROWN & FRIENDS系列扭蛋，共有「玉子燒熊大」、「鮪魚熊美」等5款立體吊飾，還有4款紙膠帶，以及4款角色磁鐵，讓幸運民眾可以帶回家。自3月10日起，消費滿1,200元就可獲得「BROWN & FRIENDS不織布手提袋」，上頭印有熊大與莎莉的可愛模樣，適合粉絲蒐集。