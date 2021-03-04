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滿額送「熊大購物袋」！ 藏壽司奢華三貫、豪華三鮮回歸
來自日本的藏壽司，自2月攜手LINE FRIENDS，推出13款期間限定的BROWN & FRIENDS特色扭蛋。為回應粉絲支持，自3月10日起，再推出第二波活動，只要消費滿額就可以獲得BROWN & FRIENDS不織布手提袋。另外3月19日起，還有「鮭貝賞味祭」活動，推出鮭魚卵鮑魚奢華三貫、豪華三鮮等12款限期料理供民眾嘗鮮。
藏壽司所推出的BROWN & FRIENDS系列扭蛋，共有「玉子燒熊大」、「鮪魚熊美」等5款立體吊飾，還有4款紙膠帶，以及4款角色磁鐵，讓幸運民眾可以帶回家。自3月10日起，消費滿1,200元就可獲得「BROWN & FRIENDS不織布手提袋」，上頭印有熊大與莎莉的可愛模樣，適合粉絲蒐集。
「鮭貝賞味祭」自3月19日至3月25日期間登場。其中「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」選用鮑魚、小貝柱、海膽、鮭魚卵搭配組合，每盤80元；「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」，使用加大版的帆立貝為主角，搭配鮭魚卵上桌，每盤80元。「豪華三鮮」則是有干貝、鮭魚、赤蝦等3款食材組合，每盤80元。其他還有盛的滿滿貝柱握壽司、炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚等選擇，每盤40元起。
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