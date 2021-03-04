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進化版襪鞋、低跟足球鞋 春夏運動風新鞋你愛哪一雙？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年春夏眾家時尚品牌推出了許多休閒運動風的鞋款。圖／各品牌提供
今年春夏眾家時尚品牌推出了許多休閒運動風的鞋款。圖／各品牌提供

兼具時尚與舒適的穿搭風格備受歡迎，特別是現代人越來越敢嘗試混搭造型，穿起來能讓活動更方便的運動類鞋款自然也就成了熱賣商品。今年春夏眾家時尚品牌都推出了主打休閒運動風的鞋款，在外型上也各有巧思，讓喜歡這類鞋款的人有更多新選擇。

Balenciaga Speed系列全新推出了Speed 3.0運動鞋，以Triple arch三重拱的專利設計結合緊密貼合的3D高性能針織羅紋針織面料，打造更貼近襪子穿著感的鞋款，主打輕盈質感以及靠近足弓傾斜的壓模鞋底，可以讓雙腳在行走時能感受到更多的彈性觸感。鞋底前後分別飾有Balenciaga的品牌標識和Speed 3.0字樣，踝部繡上雙B字母，簡約又具清楚識別度，共有黑、白、螢光黃、灰色款。

Saint Laurent則是有許多復古樣式的仿舊處理高筒運動鞋，SL39 Mid-Top有深藍白和粉紅白兩種拚色組合，沉穩可愛，Malibu Mid-Top則是提供紅唇印花和粉紅帆布款。

此外，今年春夏Prada和Miu Miu都以運動鞋外觀的低跟鞋展現率性女人味，Prada Synthesis除了推出低筒休閒鞋之外，高筒休閒短靴以尖頭高筒運動鞋為基底，特殊的內凹極短跟側面看來更有型，鞋舌部分則以Prada Logo點綴。Miu Miu則是把足球鞋變身為足球跟鞋，用炫目的銀色或超有個性的黑、紅拚色呈現。

Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Malibu Mid-Top鞋款提供紅唇印花和粉紅帆布款。圖／Saint Laurent提供
Malibu Mid-Top鞋款提供紅唇印花和粉紅帆布款。圖／Saint Laurent提供
Synthesis低筒休閒鞋，26,000元。圖／Prada提供
Synthesis低筒休閒鞋，26,000元。圖／Prada提供
Miu Miu以運動鞋外觀的低跟鞋展現率性女人味。圖／Miu Miu提供
Miu Miu以運動鞋外觀的低跟鞋展現率性女人味。圖／Miu Miu提供
Synthesis低筒印花休閒鞋，26,000元。圖／Prada提供
Synthesis低筒印花休閒鞋，26,000元。圖／Prada提供
SL39 Mid-Top鞋款有深藍白和粉紅白兩種拚色組合，沉穩可愛。圖／Saint Laurent提供
SL39 Mid-Top鞋款有深藍白和粉紅白兩種拚色組合，沉穩可愛。圖／Saint Laurent提供
Synthesis高筒休閒短靴，33,500元。圖／Prada提供
Synthesis高筒休閒短靴，33,500元。圖／Prada提供
尖頭拼色足球跟鞋，34,500元。圖／Miu Miu提供
尖頭拼色足球跟鞋，34,500元。圖／Miu Miu提供
Malibu Mid-Top鞋款提供紅唇印花和粉紅帆布款。圖／Saint Laurent提供
Malibu Mid-Top鞋款提供紅唇印花和粉紅帆布款。圖／Saint Laurent提供
SL39 Mid-Top鞋款有深藍白和粉紅白兩種拚色組合，沉穩可愛。圖／Saint Laurent提供
SL39 Mid-Top鞋款有深藍白和粉紅白兩種拚色組合，沉穩可愛。圖／Saint Laurent提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
方頭足球跟鞋，34,500元。圖／Miu Miu提供
方頭足球跟鞋，34,500元。圖／Miu Miu提供
Synthesis高筒休閒短靴，33,500元。圖／Prada提供
Synthesis高筒休閒短靴，33,500元。圖／Prada提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供
Speed 3.0運動鞋，28,200元。圖／Balenciaga提供

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