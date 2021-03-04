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就是那個儀式感！胡宇威戴卡地亞LOVE手環 帥照曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供

每個時代都有代表性的標記。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）屹立不搖逾一世紀，放膽以極簡線條的線條體現「線與形」之間平衡比例，設計「以簡馭繁」，隨著時間演進且禁得起考驗，見證潮流變遷。今年，卡地亞以「Fun’d with ICON」為主題，攜手與具國際視野的新生代名人合作，以幽默戲謔的視角重新審視品牌最著名的經典設計，例如LOVE的裝飾性螺絲、Juste un Clou的釘子和TANK履帶鍊等經典造型，以風格手法傳承經典並與時並進。首發亮相的是演歌具佳的胡宇威。

胡宇威認為，需以專用螺絲刀，合兩人之力才能拴緊、配戴上手的卡地亞 LOVE 手環，本身就是「一種啟動愛的儀式。」他也表示，隨著科技愈精確，資訊更快速，愛的表達反而需要透過一種特別的形式；對比今天以一根指頭即可傳訊示愛的科技時空，配戴LOVE手環正如同一種「儀式」，成為喚起愛的存在感的最佳示範。

不分性別又富含象徵意義風潮的橢圓形 LOVE 手環誕生於1969年，是卡地亞第一次將抽象情感以大膽奔放的創意具體化，其精準造型源自於對外形與美學的探索深究。延續 LOVE手環席捲全球的熱潮，設計師Aldo Cipullo於2年後推出不分性別的Juste un Clou釘子手環。正如Aldo當時所期望， LOVE & Juste un Clou現今已成為鍾愛者表達個性、創造珍貴回憶的一部分。這也暗示了卡地亞「Fun’d with ICON」接下來的主題。

卡地亞LOVE黃K金手環，附螺絲刀，約19萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE黃K金手環，附螺絲刀，約19萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE黃K金戒指，約51,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE黃K金戒指，約51,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
1969年，卡地亞首次設計出不分性別又富含象徵意義風潮的LOVE手環。圖／卡地亞提供
1969年，卡地亞首次設計出不分性別又富含象徵意義風潮的LOVE手環。圖／卡地亞提供
卡地亞以「Fun’d with ICON」為主題，攜手與具國際視野的新生代名人，重新審視品牌最著名的經典設計，首發亮相的是演繹LOVE手環的胡宇威。圖／卡地亞提供
卡地亞以「Fun’d with ICON」為主題，攜手與具國際視野的新生代名人，重新審視品牌最著名的經典設計，首發亮相的是演繹LOVE手環的胡宇威。圖／卡地亞提供
卡地亞ICON系列經典作品，標誌性特色以簡馭繁。圖／卡地亞提供
卡地亞ICON系列經典作品，標誌性特色以簡馭繁。圖／卡地亞提供
LOVE手環的裝飾性螺絲為設計標誌符號。圖／卡地亞提供
LOVE手環的裝飾性螺絲為設計標誌符號。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞「Fun’d with ICON」系列，由男星胡宇威演繹卡地亞LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE手環設計草稿。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE手環設計草稿。圖／卡地亞提供

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