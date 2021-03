就是那個儀式感！胡宇威戴卡地亞LOVE手環 帥照曝光

每個時代都有代表性的標記。法國精品品牌卡地亞(CARTIER)屹立不搖逾一世紀,放膽以極簡線條的線條體現「線與形」之間平衡比例,設計「以簡馭繁」,隨著時間演進且禁得起考驗,見證潮流變遷。今年,卡地亞以「Fun’d with ICON」為主題,攜手與具國際視野的新生代名人合作,以幽默戲謔的視角重新審視品牌最著名的經典設計,例如LOVE的裝飾性螺絲、Juste un Clou的釘子和TANK履帶鍊等經典造型,以風格手法傳承經典並與時並進。首發亮相的是演歌具佳的胡宇威。

胡宇威認為,需以專用螺絲刀,合兩人之力才能拴緊、配戴上手的卡地亞 LOVE 手環,本身就是「一種啟動愛的儀式。」他也表示,隨著科技愈精確,資訊更快速,愛的表達反而需要透過一種特別的形式;對比今天以一根指頭即可傳訊示愛的科技時空,配戴LOVE手環正如同一種「儀式」,成為喚起愛的存在感的最佳示範。