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就是那個儀式感！胡宇威戴卡地亞LOVE手環 帥照曝光
每個時代都有代表性的標記。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）屹立不搖逾一世紀，放膽以極簡線條的線條體現「線與形」之間平衡比例，設計「以簡馭繁」，隨著時間演進且禁得起考驗，見證潮流變遷。今年，卡地亞以「Fun’d with ICON」為主題，攜手與具國際視野的新生代名人合作，以幽默戲謔的視角重新審視品牌最著名的經典設計，例如LOVE的裝飾性螺絲、Juste un Clou的釘子和TANK履帶鍊等經典造型，以風格手法傳承經典並與時並進。首發亮相的是演歌具佳的胡宇威。
胡宇威認為，需以專用螺絲刀，合兩人之力才能拴緊、配戴上手的卡地亞 LOVE 手環，本身就是「一種啟動愛的儀式。」他也表示，隨著科技愈精確，資訊更快速，愛的表達反而需要透過一種特別的形式；對比今天以一根指頭即可傳訊示愛的科技時空，配戴LOVE手環正如同一種「儀式」，成為喚起愛的存在感的最佳示範。
不分性別又富含象徵意義風潮的橢圓形 LOVE 手環誕生於1969年，是卡地亞第一次將抽象情感以大膽奔放的創意具體化，其精準造型源自於對外形與美學的探索深究。延續 LOVE手環席捲全球的熱潮，設計師Aldo Cipullo於2年後推出不分性別的Juste un Clou釘子手環。正如Aldo當時所期望， LOVE & Juste un Clou現今已成為鍾愛者表達個性、創造珍貴回憶的一部分。這也暗示了卡地亞「Fun’d with ICON」接下來的主題。
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