健身控注意！PANERAI帆船挑戰賽 挑戰你的二頭肌！
第36屆美洲杯帆船賽即將在本週末登場。贊助了LUNA ROSA船隊的瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）特別於台北101松智路口，以快閃店形式舉辦帆船挑戰訓練賽。現場除展出五只以LUNA ROSA為概念的潛水、兩地時間、帆船倒數計時碼表，更特別從義大利進口帆船賽隊員專用的訓練機器，從即日起3月15日止，舉辦「Luna Rosa Prada Pirelli」挑戰賽。
沛納海從2019年起成為Luna Rosa Prada Pirelli船隊的官方贊助，並從2019年來推出合計五款腕表，品牌同時也是近期在紐西蘭奧克蘭舉辦的Prada盃官方時計，此系列賽將決定哪一隊挑戰者隊伍將勝出，將與上一屆衛冕冠軍「阿聯酋紐西蘭隊」進行第36屆美洲杯的最終決賽，而阿聯酋紐西蘭隊則是由歐米茄（OMEGA）所贊助，或是手表愛好者在場外的另一觀賞樂趣。
現場特地空運來台的健身器材，將讓挑戰者實際練習船員訓練時的30級阻力訓練，同時並有VR虛擬實境體驗，可360度無死角感受動畫影片中，船員在天空、險峻海浪上的瞬息萬變與挑戰，感受船帆、水滴、艷陽、白雲、船桿與尼龍繩索。現場並展出品牌歷年發表過的五款腕表PAM 01036、01037、01038、01039，以及去年在上海鐘表與奇蹟展發表，今年首度來台上市的PAM 01096 LUMINOR LUNA ROSSA GMT兩地時間腕表。
有別於前代四款腕表多為44至47毫米，新款的PAM 01096「減碼」為42毫米，並以鈦金屬表殼搭配以AC75帆船船體和水翼碳纖維製造的特殊Scafotech複合材料，是以回收再製成的高科技聚合物。九點鐘方向的小秒針與第二地時間指針都以紅色標示，在以黑灰為主的整體中，散發搶眼熱情。
在為期約2周的挑戰賽後，最佳紀錄者將有機會得到由PANERAI提供、與LUNA ROSSA帆船相關的特殊紀念品，活動將在台北101購物中心一樓松智路入口展示點進行，或亦可親洽位於信義路口的沛納海台北101專賣店，得到更多資訊。
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