晚了再等1年！草莓產量大爆發 價格跟著降

氣候穩定，草莓進入盛產期。台中市潭子草莓世界目前2、3期花重疊，進入盛產期，不僅產量高、價格也相對較低，且會一路降價到產季結束。草莓世界負責人許明興說，3月也是草莓世界的公益月，提供弱勢團體免費的導覽解說與採果體驗。

草莓世界占地約4公頃，種植15萬株莓苗，莓農許明興研發許多新品種，包括優雪、甜蘋果、貴妃、黑鑽等，其中新品種「優雪」甜度佳，口感紮實，且較一般草莓耐雨水沖刷；「貴妃」果型圓圓胖胖；「甜蘋果」則吃起來酸甜適中。