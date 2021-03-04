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晚了再等1年！草莓產量大爆發 價格跟著降
氣候穩定，草莓進入盛產期。台中市潭子草莓世界目前2、3期花重疊，進入盛產期，不僅產量高、價格也相對較低，且會一路降價到產季結束。草莓世界負責人許明興說，3月也是草莓世界的公益月，提供弱勢團體免費的導覽解說與採果體驗。
草莓世界占地約4公頃，種植15萬株莓苗，莓農許明興研發許多新品種，包括優雪、甜蘋果、貴妃、黑鑽等，其中新品種「優雪」甜度佳，口感紮實，且較一般草莓耐雨水沖刷；「貴妃」果型圓圓胖胖；「甜蘋果」則吃起來酸甜適中。
許明興表示，一般民眾認為農曆年草莓的產期就結束了，其實草莓分成4期開花，12月初開始採摘，初期草莓量少價高，目前2、3期花重疊，正進入盛產期，產量大爆發，價格也相對較低，每台斤約250至300元之間，且會一路降價到產季結束，民眾可以把握機會來趟採果之旅。
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