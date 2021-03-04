睽違8年再登場！ 白州推出2021年版限量泥煤威士忌

睽違8年，白州再度推出2021年版限量泥煤威士忌（Peated Malt），限量300瓶。即日起至4月8日止，在白州日本官方網站接受登記，將採用抽獎的方式抽出幸運者，預計5月13日起陸續寄出酒款。

白州2021年版限量泥煤威士忌每瓶容量700毫升，酒精濃度48％，在日本的未稅價格是11,000日圓，折合新台幣約3100元左右。

白州蒸餾所位於日本山梨縣南阿爾卑斯山下的廣闊森林中，有「森林蒸餾所」美譽。白州蒸餾所釀造的威士忌，採用世界上史無前例的原漿酒的區分釀造。在發酵過程中，白州堅持保溫性能優良的木製發酵槽，通過蒸餾所培育的乳酸菌等微生物的作用，生產出獨特風味的酒。