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睽違8年再登場！ 白州推出2021年版限量泥煤威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
白州2021年版限量泥煤威士忌，即日起在日本官網接受購買登記。 圖／摘自Suntory官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
白州2021年版限量泥煤威士忌，即日起在日本官網接受購買登記。 圖／摘自Suntory官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

睽違8年，白州再度推出2021年版限量泥煤威士忌（Peated Malt），限量300瓶。即日起至4月8日止，在白州日本官方網站接受登記，將採用抽獎的方式抽出幸運者，預計5月13日起陸續寄出酒款。

白州2021年版限量泥煤威士忌每瓶容量700毫升，酒精濃度48％，在日本的未稅價格是11,000日圓，折合新台幣約3100元左右。

白州蒸餾所位於日本山梨縣南阿爾卑斯山下的廣闊森林中，有「森林蒸餾所」美譽。白州蒸餾所釀造的威士忌，採用世界上史無前例的原漿酒的區分釀造。在發酵過程中，白州堅持保溫性能優良的木製發酵槽，通過蒸餾所培育的乳酸菌等微生物的作用，生產出獨特風味的酒。

在蒸餾過程中，白州蒸餾所使用不同尺寸和不同形狀的蒸餾水壺，在儲存過程中也使用各種桶等容器分工，在從準備原料到發酵，蒸餾和儲存熟成工程的全部工程中，各種原漿酒的製作分部進行。之後再由調酒師檢查原漿酒的成熟狀況，仔細精選與產品特征相符合的酒進行調配，造就精彩萬分的白州威士忌。

睽違8年，白州再度推出2021年版限量泥煤威士忌。 圖／摘自Suntory官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
睽違8年，白州再度推出2021年版限量泥煤威士忌。 圖／摘自Suntory官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 阿爾卑斯山 酒精

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