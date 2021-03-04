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GIVENCHY官宣歐陽娜娜為大陸品牌大使　網友：不意外

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
歐陽娜娜成為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博
歐陽娜娜成為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博

繼2月17日發布日本藝人片寄涼太（Ryota Katayose）、韓國女團AESPA為品牌大使，GIVENCHY今天宣布千禧世代的歐陽娜娜、范丞丞為大陸品牌大使。

歐陽娜娜自從到大陸發展，就獲得許多精品的豐厚資源，如今成為GIVENCHY大陸品牌大使也不令人意外；透過選秀節目出道而獲得超高人氣的范丞丞，是范冰冰的弟弟，身兼歌手、作曲家和演員的多重身分，是電視、音樂界備受矚目的新星，同時作為聯合國人口基金會青年領導力計劃的倡導人，也實踐公眾人物的社會責任。

GIVENCHY早前發布品牌成立69年來，首度於日、韓設定品牌大使，分別由男星片寄涼太、女團AESPA擔綱，以具有張力的黑白影像表現。創意總監Matthew M. Williams表示片寄涼太是一位潛力無限的表演者，其個性、價值觀、獨特風格吻合GIVENCHY的精神；此外，女團AESPA平均年齡20歲，出道後備受矚目，後勢可期。

GIVENCHY發表歐陽娜娜、范丞丞為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博
GIVENCHY發表歐陽娜娜、范丞丞為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博
泛丞丞成為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博
泛丞丞成為GIVENCHY大陸品牌大使。圖／取自微博

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