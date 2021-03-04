GIVENCHY官宣歐陽娜娜為大陸品牌大使　網友：不意外

繼2月17日發布日本藝人片寄涼太（Ryota Katayose）、韓國女團AESPA為品牌大使，GIVENCHY今天宣布千禧世代的歐陽娜娜、范丞丞為大陸品牌大使。

歐陽娜娜自從到大陸發展，就獲得許多精品的豐厚資源，如今成為GIVENCHY大陸品牌大使也不令人意外；透過選秀節目出道而獲得超高人氣的范丞丞，是范冰冰的弟弟，身兼歌手、作曲家和演員的多重身分，是電視、音樂界備受矚目的新星，同時作為聯合國人口基金會青年領導力計劃的倡導人，也實踐公眾人物的社會責任。