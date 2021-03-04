聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不是超跑也行 貨車配「鍘刀車門」 網友笑翻
超跑的「鍘刀車門」因為開啟車門後，會呈現出「鍘刀」模樣而得名。有網友最近就在網路上貼出一段影片，一名男子在打開自己貨車的車門時，竟出現下掀版的「鍘刀車門」，他熟練開車門的樣子引發網友熱議，讓不少網友會心一笑。目擊者PO網時也笑說：「不用藍波居妮（Lamborghini）也可以鍘刀車門！」網友們看完影片後也紛紛留言，「會不會開一開解體了」、「請問改裝費用怎麼算」、「訂製車種」、「向下鍘刀門，大家應該沒看過吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言