影／不是超跑也行 貨車配「鍘刀車門」 網友笑翻

超跑的「鍘刀車門」因為開啟車門後，會呈現出「鍘刀」模樣而得名。有網友最近就在網路上貼出一段影片，一名男子在打開自己貨車的車門時，竟出現下掀版的「鍘刀車門」，他熟練開車門的樣子引發網友熱議，讓不少網友會心一笑。目擊者PO網時也笑說：「不用藍波居妮（Lamborghini）也可以鍘刀車門！」網友們看完影片後也紛紛留言，「會不會開一開解體了」、「請問改裝費用怎麼算」、「訂製車種」、「向下鍘刀門，大家應該沒看過吧」。