歡慶38女人節！喬治傑生經典珠寶 白K金限定款曝光

歡慶3月8日國際女人節，與接著到來的3月14日白色情人節，創立至今逾117周年的丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），特地推出以珍貴的18K白金重新演繹的品牌經典HALO及 OFFSPRING系列珠寶，多款精緻鍊墜與耳環，以來自女性設計師溫柔而堅毅的設計，妝點女性細膩又堅韌的力量，打造幸福的時刻。3月6日起「閃耀女人 白色浪漫」活動期間，凡於全台喬治傑生珠寶名店當日不限金額消費，即可獲贈白色玫瑰花一朵，數量有限，贈完為止。

出自品牌設計師蘇菲比爾布拉赫（Sophie Bille Brahe）之手的HALO系列，以她出生地斯堪地納維亞的夜空與光線為靈感，透過如雕塑般的立體圓環、幾何邊緣與俐落線條，將純淨而唯美的北歐星空，化作璀璨雋永的珠寶。限量訂製款珠寶以微霧光澤處理的18 K白金打造新款鍊墜與耳環，洋溢摩登感，綴以如繁星點點的鑽石，彷彿專屬個人的北極星，指引著新時代女性朝夢想奔馳。

而由當代設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）以自然柔和、純粹簡練的有機線條所打造的OFFSPRING 系列珠寶，相互串列的卵形橢圓象徵「愛、和諧、傳承」，細膩表現出親人家庭間情感依伴。18 K白金款OFFSPRING 鍊墜為嶄新的設計，以大環庇護環繞著小環的雙環圈，完美詮釋相互依存的緊密情感，是白色情人節最具意義的象徵。