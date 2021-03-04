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歡慶38女人節！喬治傑生經典珠寶 白K金限定款曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生Offspring 18k白金鑲鑽限定款項鍊，39,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Offspring 18k白金鑲鑽限定款項鍊，39,000元。圖／喬治傑生提供

歡慶3月8日國際女人節，與接著到來的3月14日白色情人節，創立至今逾117周年的丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），特地推出以珍貴的18K白金重新演繹的品牌經典HALO及 OFFSPRING系列珠寶，多款精緻鍊墜與耳環，以來自女性設計師溫柔而堅毅的設計，妝點女性細膩又堅韌的力量，打造幸福的時刻。3月6日起「閃耀女人 白色浪漫」活動期間，凡於全台喬治傑生珠寶名店當日不限金額消費，即可獲贈白色玫瑰花一朵，數量有限，贈完為止。

出自品牌設計師蘇菲比爾布拉赫（Sophie Bille Brahe）之手的HALO系列，以她出生地斯堪地納維亞的夜空與光線為靈感，透過如雕塑般的立體圓環、幾何邊緣與俐落線條，將純淨而唯美的北歐星空，化作璀璨雋永的珠寶。限量訂製款珠寶以微霧光澤處理的18 K白金打造新款鍊墜與耳環，洋溢摩登感，綴以如繁星點點的鑽石，彷彿專屬個人的北極星，指引著新時代女性朝夢想奔馳。

而由當代設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）以自然柔和、純粹簡練的有機線條所打造的OFFSPRING 系列珠寶，相互串列的卵形橢圓象徵「愛、和諧、傳承」，細膩表現出親人家庭間情感依伴。18 K白金款OFFSPRING 鍊墜為嶄新的設計，以大環庇護環繞著小環的雙環圈，完美詮釋相互依存的緊密情感，是白色情人節最具意義的象徵。

不同於白 K 金所散發的純淨優雅，編號 33 MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列訂製鍊墜，則以硫化處理後的立體純銀花卉圖騰，襯托寓意愛情的玫瑰粉晶為主寶石，墜鍊上方裝飾能穩定心神的紫水晶，以洋溢古典韻味的細膩美感，靜靜釋放最細膩的品味與直達內心的情感。

喬治傑生Halo 18k白金鑽石限定款耳環，39,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Halo 18k白金鑽石限定款耳環，39,700元。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生Offspring系列珠寶。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生Offspring系列珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Halo 18k白金鑽石限定款項鍊，39,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Halo 18k白金鑽石限定款項鍊，39,700元。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生Halo系列珠寶。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生Halo系列珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號33MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，32,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號33MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，32,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號33MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，32,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生編號33MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列限量訂製純銀紫水晶玫瑰粉晶鍊墜，32,000元。圖／喬治傑生提供
歡慶國際女人節與白色情人節，喬治傑生特地推出18K白金款的HALO及 OFFSPRING系列珠寶。圖／喬治傑生提供
歡慶國際女人節與白色情人節，喬治傑生特地推出18K白金款的HALO及 OFFSPRING系列珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Halo 18k白金鑲鑽限定款項鍊，29,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Halo 18k白金鑲鑽限定款項鍊，29,700元。圖／喬治傑生提供

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