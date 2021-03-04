快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯佳嬿拱林柏宏穿黑色碎花洋裝 歡樂觀賞Chloé秋冬秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chloé 2021秋冬數位影片大秀，林柏宏、柯佳嬿參加台北貴賓場發表。圖／Chloé提供
Chloé 2021秋冬數位影片大秀，林柏宏、柯佳嬿參加台北貴賓場發表。圖／Chloé提供

Chloé適逢創辦人Gaby Aghion一百周年誕辰，也是新任創意總監Gabriela Hearst去年底加入品牌之後的首場大秀，諸多契機下發表了2021秋冬系列，也特別在台灣舉辦VIP觀賞會，邀請柯佳嬿、林柏宏出席，兩人異口同聲表示，「以參與盛會的好心情前來看秀，沒想到比想像中還要快就結束了，有點意猶未盡；疫情之下，這場活動好像在旅行中散心、看秀，很享受。」

柯佳嬿秀後表示，影片中的鞋履一閃而過，讓她很想看看細節，林柏宏則是想要入手斗篷，不論是穿去露營或是窩在家裡都很舒服；而之前因為演戲曾蓄長髮的林柏宏，一直被柯佳嬿瘋狂推坑應該入手黑色針織碎花洋裝，顯現兩人好交情；Gabriela Hearst愛地球、環保的理念，也讓兩人分享起生活中對於環保的實踐。本季服裝的環保舉措包括不使用聚酯纖維或人工纖維素纖維，轉而回收面料並重新使用、採用有機丹寧；有超過五成的絲線取自於有機農場，超過八成針織品使用的羊絨面料為回收材質，包款則以天然亞麻襯裡等等，而一枚陶瓷鈕釦、大理石紋面色彩，是秋冬服裝的起點，出現在手織、針織的服裝款式，也呈現於珠寶墜飾或包款裝飾的設計。

經典Chloé元素也獲得重新詮釋，例如花邊細節是Gaby Aghion在六○年代後期於Brasserie Lipp服裝秀上棉質洋裝的元素，在本季轉變為明針縫於喬琪紗的上衣車邊，搭配皮革花瓣或丹寧拼接；毛衣和圍巾上的鑲花蝴蝶，則是提醒人們關注昆蟲瀕臨絕跡的議題。而Gabriela Hearst人生中的第一個精品手袋就是Chloé Edith包款，也在秋冬推出回收羊絨、緹花打造而成的迷你版、托特包以及醫師包。

各式各樣的回收羊絨靴款搭配襪套，賦予曠野情境的率性美。圖／Chloé提供
各式各樣的回收羊絨靴款搭配襪套，賦予曠野情境的率性美。圖／Chloé提供
希臘神話中掌管愛與美的女神阿芙蘿黛蒂，是創意總監Gabriela Hearst編織進服裝的靈感。圖／Chloé提供
希臘神話中掌管愛與美的女神阿芙蘿黛蒂，是創意總監Gabriela Hearst編織進服裝的靈感。圖／Chloé提供
柯佳嬿現身Chloé 2021秋冬數位發表大秀，表示她喜愛品牌予人的明亮、自然質感。圖／Chloé提供
柯佳嬿現身Chloé 2021秋冬數位發表大秀，表示她喜愛品牌予人的明亮、自然質感。圖／Chloé提供
Chloé秋冬包款多以回收羊絨製成，點綴流蘇民族風。圖／Chloé提供
Chloé秋冬包款多以回收羊絨製成，點綴流蘇民族風。圖／Chloé提供
以回收羊絨、緹花面料打造的2021秋冬系列，具有溫暖與原始的純樸之美。圖／Chloé提供
以回收羊絨、緹花面料打造的2021秋冬系列，具有溫暖與原始的純樸之美。圖／Chloé提供
白色針織洋裝表現了Chloé女孩的浪漫情懷。圖／Chloé提供
白色針織洋裝表現了Chloé女孩的浪漫情懷。圖／Chloé提供
柯佳嬿現身Chloé 2021秋冬數位發表大秀，表示她喜愛品牌予人的明亮、自然質感。圖／Chloé提供
柯佳嬿現身Chloé 2021秋冬數位發表大秀，表示她喜愛品牌予人的明亮、自然質感。圖／Chloé提供
林柏宏表示2021秋冬秀上的斗篷讓人印象深刻。圖／Chloé提供
林柏宏表示2021秋冬秀上的斗篷讓人印象深刻。圖／Chloé提供
性感自然的飄逸剪裁，仍是Chloé女裝的定調風格。圖／Chloé提供
性感自然的飄逸剪裁，仍是Chloé女裝的定調風格。圖／Chloé提供
色彩繽紛的2021秋冬系列是創意總監Gabriela Hearst上任後的首部作品。圖／Chloé提供
色彩繽紛的2021秋冬系列是創意總監Gabriela Hearst上任後的首部作品。圖／Chloé提供
林柏宏手提Chloé托特包出席2021秋冬數位發表。圖／Chloé提供
林柏宏手提Chloé托特包出席2021秋冬數位發表。圖／Chloé提供
Chloé發表秋冬系列影片，夜色中的Chloé女孩們展現以環保為核心概念的時裝。圖／Chloé提供
Chloé發表秋冬系列影片，夜色中的Chloé女孩們展現以環保為核心概念的時裝。圖／Chloé提供
林柏宏手提Chloé托特包出席2021秋冬數位發表。圖／Chloé提供
林柏宏手提Chloé托特包出席2021秋冬數位發表。圖／Chloé提供

露營

延伸閱讀

林柏宏入戲太深胃食道逆流 靠這招快速抽離

男星在宿舍被抓包「打手槍」 遭魔鬼學姊狠操喊壓力大

林柏宏、劉冠廷、張軒睿、范少勳 穿著LV春夏男裝登場

柯佳嬿軋戲低溫淋雨破病 生日老公坤達沒送禮「快轉」度過

相關新聞

星宇航空首前進台東！微旅行內容曝光 明上午開搶

繼首發台南微旅行2.0飛行體驗大獲旅客喜愛且迴響熱烈，星宇航空今天宣布，首度前進東部市場，將於4月3日與易遊網聯手推出「...

健身控注意！PANERAI帆船挑戰賽 挑戰你的二頭肌！

第36屆美洲杯帆船賽即將在本週末登場。贊助了LUNA ROSA船隊的瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）特別於台北101...

晚了再等1年！草莓產量大爆發 價格跟著降

氣候穩定，草莓進入盛產期。台中市潭子草莓世界目前2、3期花重疊，進入盛產期，不僅產量高、價格也相對較低，且會一路降價到產...

睽違8年再登場！ 白州推出2021年版限量泥煤威士忌

睽違8年，白州再度推出2021年版限量泥煤威士忌（Peated Malt），限量300瓶。即日起至4月8日止，在白州日本...

GIVENCHY官宣歐陽娜娜為大陸品牌大使　網友：不意外

繼2月17日發布日本藝人片寄涼太（Ryota Katayose）、韓國女團AESPA為品牌大使，GIVENCHY今天宣布...

影／不是超跑也行 貨車配「鍘刀車門」 網友笑翻

超跑的「鍘刀車門」因為開啟車門後，會呈現出「鍘刀」模樣而得名。有網友最近就在網路上貼出一段影片，一名男子在打開自己貨車的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。