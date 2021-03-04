柯佳嬿拱林柏宏穿黑色碎花洋裝 歡樂觀賞Chloé秋冬秀

Chloé適逢創辦人Gaby Aghion一百周年誕辰，也是新任創意總監Gabriela Hearst去年底加入品牌之後的首場大秀，諸多契機下發表了2021秋冬系列，也特別在台灣舉辦VIP觀賞會，邀請柯佳嬿、林柏宏出席，兩人異口同聲表示，「以參與盛會的好心情前來看秀，沒想到比想像中還要快就結束了，有點意猶未盡；疫情之下，這場活動好像在旅行中散心、看秀，很享受。」

柯佳嬿秀後表示，影片中的鞋履一閃而過，讓她很想看看細節，林柏宏則是想要入手斗篷，不論是穿去露營或是窩在家裡都很舒服；而之前因為演戲曾蓄長髮的林柏宏，一直被柯佳嬿瘋狂推坑應該入手黑色針織碎花洋裝，顯現兩人好交情；Gabriela Hearst愛地球、環保的理念，也讓兩人分享起生活中對於環保的實踐。本季服裝的環保舉措包括不使用聚酯纖維或人工纖維素纖維，轉而回收面料並重新使用、採用有機丹寧；有超過五成的絲線取自於有機農場，超過八成針織品使用的羊絨面料為回收材質，包款則以天然亞麻襯裡等等，而一枚陶瓷鈕釦、大理石紋面色彩，是秋冬服裝的起點，出現在手織、針織的服裝款式，也呈現於珠寶墜飾或包款裝飾的設計。