法國官網限定 卡慕干邑白蘭地Sidecar調酒組

法國干邑白蘭地品牌卡慕（Camus），在法國官網推出家用調酒套組Camus Sidecar，只限定在法國官網販售，建議售價59歐元，約合新台幣2000元。

Camus Sidecar調酒套組中包括700毫升的卡慕Very Special干邑白蘭地一瓶、35毫升的荷蘭迪凱堡柑橘香甜酒（De Kuyper TripleSec）一瓶、一顆新鮮檸檬、以及一個調酒用不鏽鋼雪克杯（Shaker）。

最具代表性的白蘭地經典調酒Sidecar，誕生於第一次世界大戰期間位於法國巴黎的Harry's New York Bar，傳說一名名美軍上尉通常都是在晚餐前的時間請朋友載他去酒吧，他希望Bartender將干邑白蘭地、柑橘香甜酒、檸檬汁給調在一起，讓他暖暖身子，由於他總是坐在朋友摩托車的側車（Sidecar）前往，所以如此配方的調酒就叫做Sidecar。當然還有另一種說法是Sidecar其實起源自倫敦，不過也有人認爲是先在巴黎大受歡迎之後，才傳入倫敦的。