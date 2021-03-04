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Pinkoi推「大霈限量聯名防疫護手禮盒」！愛地球還能做公益

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」，售價1,299元，限量售完為止。圖／Pinkoi提供
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」，售價1,299元，限量售完為止。圖／Pinkoi提供

Pinkoi強檔特別企畫「不妥協的女子」首度攜手女星李霈瑜（大霈）與其自創品牌「PiOTOPIA」，推出限量聯名「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」，嚴選有機茶樹精油乾洗手、護手霜及純手工皂，堅持減塑愛地球，售價1,299元。

Pinkoi與大霈聯手限量推出的「愛地球防疫護手組」，由大霈親手操刀設計，用手繪插畫和極簡包裝傳遞對環境保護、減塑的理念，內含大霈個人品牌「PiOTOPIA」最經典的無塑手感藝品皂（共12款隨機出貨）、散發清新香氣的佐藤茶樹精油乾洗手、由山茶花油打造的有機山茶花護手霜，並選用可重複再利用的PackAge+配客嘉循環包裝，購買此聯名商品，Pinkoi會將商品部分所得捐贈至「台灣環境資訊協會」。

此外，Pinkoi女人節推出「不妥協的女子」企畫，即日起至3月24日購買「美妝保養」、「配件服飾」類商品，結帳時輸入優惠碼＠2021Woman，消費金額滿1,300元即可享100元現金折抵優惠，每帳號限使用一次；3月13日前購買Pinkoi精選無動物實驗專區商品皆享85折優惠；3月24日前購買Pinkoi精選設計品牌消費滿1,000元即享免運費優惠，購買任一美妝保養商品即可獲得P Coins 300點加贈（每帳號限使用一次）。

Pinkoi強檔特別企畫「不妥協的女子」首度攜手女星李霈瑜（大霈）與其自創品牌「PiOTOPIA」推出限量聯名「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」。圖／Pinkoi提供
Pinkoi強檔特別企畫「不妥協的女子」首度攜手女星李霈瑜（大霈）與其自創品牌「PiOTOPIA」推出限量聯名「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」。圖／Pinkoi提供
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」由大霈親手操刀設計，用手繪插畫和極簡包裝傳遞對環境保護、減塑的理念。圖／Pinkoi提供
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」由大霈親手操刀設計，用手繪插畫和極簡包裝傳遞對環境保護、減塑的理念。圖／Pinkoi提供
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」，售價1,299元，限量售完為止。圖／Pinkoi提供
「PiOTOPIA X Pinkoi愛地球防疫護手組」，售價1,299元，限量售完為止。圖／Pinkoi提供

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