全台6,000家小七都看得到！三星4K商用顯示器美又清晰
現在走進7-ELEVEN，是不是覺得好像哪裡又變得不一樣了？台灣三星電子商用顯示器部門宣布與知名連鎖超商7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器，在店內打造全方位數位看板OPEN! CHANNEL。
台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示：「根據市調機構數據，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美金的成長。台灣三星也觀察，零售產業正面臨數位轉型的加速期，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元產業經驗為企業型塑並優化嶄新的消費體驗。」
台灣三星商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作始於2019年，正逐步完成全台6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換，並將依各門市擺放位置不同，透過單機、拼接電視牆等方式，提供多樣化的顯示內容。如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用；設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板。
三星連續11年引領全球數位看板市場，這次以QMR系列專業型商用顯示器提供全台7-ELEVEN門市更完美的店內告示解決方案。其簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求；配備4K超高解析度、先進的UHD智慧影像升頻技術與純晶透顯色科技，能為各式廣告內容呈現清晰逼真、色彩分明的影像；無眩光面板設計，更可以不受環境光照影響，從各角度皆能獲取完整的畫面資訊。
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