快訊

防拖吊奧步全破解 老司機：沒有拖不走的車

私校畢業生有機會進台積電 台灣邁向徵才最困難國家原因為何？

全台6,000家小七都看得到！三星4K商用顯示器美又清晰

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
三星以QMR系列專業型商用顯示器簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求。圖／台灣三星電子提供
三星以QMR系列專業型商用顯示器簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求。圖／台灣三星電子提供

現在走進7-ELEVEN，是不是覺得好像哪裡又變得不一樣了？台灣三星電子商用顯示器部門宣布與知名連鎖超商7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器，在店內打造全方位數位看板OPEN! CHANNEL。

台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示：「根據市調機構數據，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美金的成長。台灣三星也觀察，零售產業正面臨數位轉型的加速期，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元產業經驗為企業型塑並優化嶄新的消費體驗。」

台灣三星商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作始於2019年，正逐步完成全台6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換，並將依各門市擺放位置不同，透過單機、拼接電視牆等方式，提供多樣化的顯示內容。如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用；設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板。

三星連續11年引領全球數位看板市場，這次以QMR系列專業型商用顯示器提供全台7-ELEVEN門市更完美的店內告示解決方案。其簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求；配備4K超高解析度、先進的UHD智慧影像升頻技術與純晶透顯色科技，能為各式廣告內容呈現清晰逼真、色彩分明的影像；無眩光面板設計，更可以不受環境光照影響，從各角度皆能獲取完整的畫面資訊。

三星商用顯示器部門與7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器。圖／台灣三星電子提供
三星商用顯示器部門與7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器。圖／台灣三星電子提供
三星商用顯示器可彈性地呈現門市中所屬貨架推播的活動影片或海報內容。圖／台灣三星電子提供
三星商用顯示器可彈性地呈現門市中所屬貨架推播的活動影片或海報內容。圖／台灣三星電子提供
三星QMR系列專業型商用顯示器使用無眩光面板設計，消費者將不受環境光照影響，從各角度皆能獲取完整的畫面資訊。圖／台灣三星電子提供
三星QMR系列專業型商用顯示器使用無眩光面板設計，消費者將不受環境光照影響，從各角度皆能獲取完整的畫面資訊。圖／台灣三星電子提供

廣告 超商

延伸閱讀

群創非顯示器業務 同步大成長

三星擴大在台商用解決方案佈局 micro LED模組化電視已有個人與特定企業採用

疫情掀數位轉型浪潮 三星在台商用營收增40%

南市異業結盟廣置動態顯示器 搭公車更便利

相關新聞

星宇航空首前進台東！微旅行內容曝光 明上午開搶

繼首發台南微旅行2.0飛行體驗大獲旅客喜愛且迴響熱烈，星宇航空今天宣布，首度前進東部市場，將於4月3日與易遊網聯手推出「...

法國官網限定 卡慕干邑白蘭地Sidecar調酒組

法國干邑白蘭地品牌卡慕（Camus），在法國官網推出家用調酒套組Camus Sidecar，只限定在法國官網販售，建議售...

Pinkoi推「大霈限量聯名防疫護手禮盒」！愛地球還能做公益

Pinkoi強檔特別企畫「不妥協的女子」首度攜手女星李霈瑜（大霈）與其自創品牌「PiOTOPIA」，推出限量聯名「PiO...

全台6,000家小七都看得到！三星4K商用顯示器美又清晰

現在走進7-ELEVEN，是不是覺得好像哪裡又變得不一樣了？台灣三星電子商用顯示器部門宣布與知名連鎖超商7-ELEVEN...

飛島嶼度假了！Jo Malone熱帶島嶼花園系列用香味旅行

不能出國，實在悶太久了吧！當疫情解封，最想去哪呢？來場熱帶島嶼花園之旅吧，英國香氛品牌Jo Malone London慶...

獨立製表品牌驚傳熄燈號？HYT宣布倒閉

2020年因為疫情影響，一度傳出不少品牌歇業、倒閉，或設計師辭世，令人不禁唏噓。邁入2021年，獨立製表品牌HYT則在日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。