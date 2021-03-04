全台6,000家小七都看得到！三星4K商用顯示器美又清晰

現在走進7-ELEVEN，是不是覺得好像哪裡又變得不一樣了？台灣三星電子商用顯示器部門宣布與知名連鎖超商7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業型商用顯示器，在店內打造全方位數位看板OPEN! CHANNEL。

台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示：「根據市調機構數據，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美金的成長。台灣三星也觀察，零售產業正面臨數位轉型的加速期，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元產業經驗為企業型塑並優化嶄新的消費體驗。」

台灣三星商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作始於2019年，正逐步完成全台6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換，並將依各門市擺放位置不同，透過單機、拼接電視牆等方式，提供多樣化的顯示內容。如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用；設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板。