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飛島嶼度假了！Jo Malone熱帶島嶼花園系列用香味旅行

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列黃槿花香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列黃槿花香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供

不能出國，實在悶太久了吧！當疫情解封，最想去哪呢？來場熱帶島嶼花園之旅吧，英國香氛品牌Jo Malone London慶祝Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。

Jo Malone London特別以夏威夷島上盛開的木槿花為靈感，讓香味帶著大家前往熱帶島嶼，躺在沙灘上，享受春日陽光，耳畔聽著浪聲，聞著迷人的花香味。

新香味黃槿花香水以黃槿花、青檸打造出花香氣味，輔以玫瑰花、小花茉莉帶來清新感，最後以白麝香、安息香帶來滿滿活力；鮮紅色瓶蓋的朱槿花芳醇香水，以朱槿花為主軸，調和柑桔與小花茉莉、香草香味，帶來滿滿的島嶼風情。復刻的溫暖香甜雞蛋花香水、清新感的水梨花蕾香水，同步重新登場。

熱帶島嶼花園系列除了香水外，也推出身體噴霧、居家擴香與糅香盤，全新的保濕香氛噴霧為杏桃花與蜂蜜香氣，添加天然甘油，強化保濕成分，另有限定的合歡花居家擴香，杏桃帶點辛辣氣息，搭配天芥菜、樹苔香調，讓香味更為濃郁沈穩。

Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列水梨花蕾香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列水梨花蕾香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列杏桃花與蜂蜜保濕香氛噴霧／95ml／2,550元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列杏桃花與蜂蜜保濕香氛噴霧／95ml／2,550元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列雞蛋花香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 熱帶島嶼花園系列雞蛋花香水／100ml／5,400元。圖／Jo Malone London提供

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