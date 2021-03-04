飛島嶼度假了！Jo Malone熱帶島嶼花園系列用香味旅行

不能出國，實在悶太久了吧！當疫情解封，最想去哪呢？來場熱帶島嶼花園之旅吧，英國香氛品牌Jo Malone London慶祝Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。

Jo Malone London特別以夏威夷島上盛開的木槿花為靈感，讓香味帶著大家前往熱帶島嶼，躺在沙灘上，享受春日陽光，耳畔聽著浪聲，聞著迷人的花香味。

新香味黃槿花香水以黃槿花、青檸打造出花香氣味，輔以玫瑰花、小花茉莉帶來清新感，最後以白麝香、安息香帶來滿滿活力；鮮紅色瓶蓋的朱槿花芳醇香水，以朱槿花為主軸，調和柑桔與小花茉莉、香草香味，帶來滿滿的島嶼風情。復刻的溫暖香甜雞蛋花香水、清新感的水梨花蕾香水，同步重新登場。