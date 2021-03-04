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飛島嶼度假了！Jo Malone熱帶島嶼花園系列用香味旅行
不能出國，實在悶太久了吧！當疫情解封，最想去哪呢？來場熱帶島嶼花園之旅吧，英國香氛品牌Jo Malone London慶祝Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。
Jo Malone London特別以夏威夷島上盛開的木槿花為靈感，讓香味帶著大家前往熱帶島嶼，躺在沙灘上，享受春日陽光，耳畔聽著浪聲，聞著迷人的花香味。
新香味黃槿花香水以黃槿花、青檸打造出花香氣味，輔以玫瑰花、小花茉莉帶來清新感，最後以白麝香、安息香帶來滿滿活力；鮮紅色瓶蓋的朱槿花芳醇香水，以朱槿花為主軸，調和柑桔與小花茉莉、香草香味，帶來滿滿的島嶼風情。復刻的溫暖香甜雞蛋花香水、清新感的水梨花蕾香水，同步重新登場。
熱帶島嶼花園系列除了香水外，也推出身體噴霧、居家擴香與糅香盤，全新的保濕香氛噴霧為杏桃花與蜂蜜香氣，添加天然甘油，強化保濕成分，另有限定的合歡花居家擴香，杏桃帶點辛辣氣息，搭配天芥菜、樹苔香調，讓香味更為濃郁沈穩。
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