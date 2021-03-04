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獨立製表品牌驚傳熄燈號？HYT宣布倒閉

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
HYT的FLOW腕表，以詩意、流體的透明結構，展現猶如微縮的未來科幻城市。圖 / HTY提供。
HYT的FLOW腕表，以詩意、流體的透明結構，展現猶如微縮的未來科幻城市。圖 / HTY提供。

2020年因為疫情影響，一度傳出不少品牌歇業、倒閉，或設計師辭世，令人不禁唏噓。邁入2021年，獨立製表品牌HYT則在日前發出官方聲明：由於雖試圖尋找解決之道，唯股東增資受阻，未能及籌措資本，品牌決定在2021年2月向法院申請破產，結束HYT的製表事業。

創立於2012年的HYT，以產業內極罕見結合液體的機械結構：透過兩個機械幫浦、兩種鮮豔不相容的雙色液體，以機械控制的方式，同時以液體的所在位置與指針顯示時間，創立同年就拿下日內瓦鐘表大賞（GPHG）的最佳創意大獎。

由於去年疫情影響全世界經濟，獨立製表品牌去年也多經營得辛苦，有產業人士表示，預估今年或還有數個品牌將產生危機。而目前HYT的售後服務將轉回母公司PRECIFLEX SA接手，台灣本地代理商「葳鑠有限公司（Swiss Prestige Ltd.）」也發出聲明，將持續負責台灣本地的售後服務，並維護消費者權益。

H5 Red腕表以紅色、透明的兩種不同比重液體，結合機械結構進而顯示時間。圖 / HTY提供。
H5 Red腕表以紅色、透明的兩種不同比重液體，結合機械結構進而顯示時間。圖 / HTY提供。
SOONOW DROP THREE腕表，結合SOON與NOW兩個字眼，強調時間稍縱即逝的概念。圖 / HTY提供。
SOONOW DROP THREE腕表，結合SOON與NOW兩個字眼，強調時間稍縱即逝的概念。圖 / HTY提供。

品牌 疫情

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