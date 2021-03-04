獨立製表品牌驚傳熄燈號？HYT宣布倒閉

2020年因為疫情影響，一度傳出不少品牌歇業、倒閉，或設計師辭世，令人不禁唏噓。邁入2021年，獨立製表品牌HYT則在日前發出官方聲明：由於雖試圖尋找解決之道，唯股東增資受阻，未能及籌措資本，品牌決定在2021年2月向法院申請破產，結束HYT的製表事業。

創立於2012年的HYT，以產業內極罕見結合液體的機械結構：透過兩個機械幫浦、兩種鮮豔不相容的雙色液體，以機械控制的方式，同時以液體的所在位置與指針顯示時間，創立同年就拿下日內瓦鐘表大賞（GPHG）的最佳創意大獎。