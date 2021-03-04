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扎根台灣市場！陳昊森出任JINS年度品牌大使 帥氣形象照完整曝光

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供
人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供

來台6年，以快速服務、平價著稱的眼鏡品牌JINS宣布首位品牌大使將由男星陳昊森出任，扎根台灣市場的目的不言可喻。而且最新形象廣告大片也隨之出爐，帥氣的造型也讓粉絲敲碗，希望戴上同款產品。

JINS推出人氣Switch系列新款的同時，也公布了首位品牌大使，邀請爆紅男星陳昊森擔任。台灣JINS透露這項計畫，早在一年前就開始醞釀了，經過多次與日本總公司和藝人經紀公司討論，希望讓台灣的消費者對於品牌有更多連結與認同，並扎根本地市場，所以才會有了品牌年度大使的誕生。而陳昊森因為戲劇、電影亮眼的表現，擁有許多支持者，尤其是對年輕族群具有影響力，受到JINS青睞，才會邀請他擔綱首位品牌大使。希望藉由陳昊森的正面、清新的形象，拓展在台灣的眼鏡產品市佔率。

人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供
人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供

而陳昊森詮釋的首波時尚形象大片也隨之出爐，他戴上JINS招牌的一鏡兩用Switch系列眼鏡，展示了可當成一般眼鏡使用，或是吸附上前片立刻變成墨鏡的多用途。而陳昊森也表示自己本來就是JINS的愛用者，而且「對我來說眼鏡是必需品，也是一種安全感」，也可以搭配不同造型。Switch春夏新款推出Fashion和Slim兩系列，墨鏡鏡片除了百搭灰色與茶色，還加入漸層黃色以及邊緣粉色的清爽色系，視覺上更輕盈亮眼。今年也首次推出金屬多邊框型，不論復古圓框還是多邊型，都能讓消費者挑選到適合自己的眼鏡。

人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供
人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供

人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供
人氣男星陳昊森成為JINS首位品牌年度大使，並演繹新款Switch系列眼鏡。圖／JINS提供

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