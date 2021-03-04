萊爾富3/5起推出宅配到府「台農17號金鑽鳳梨」預購

萊爾富去年5月攜手中華民國全國漁會推出「萊爾富好魚肉」開賣國產龍虎石斑，更於8月虱目魚產季開賣虱目魚食材，將當令新鮮水產品從產地到餐桌進行串聯。這次萊爾富也支持台灣農業，3月5日至5月13日於全台萊爾富門市推出「宅配到府、台農17號金鑽鳳梨」預購活動，將高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的台農17號金鑽鳳梨，分為約4.5公斤（2～3支鳳梨，售價260元）、約10公斤（6～8支鳳梨，售價500元）兩款規格進行預購，並預計於3月中、下旬照訂購順序排單出貨，宅配區域僅限台灣本島內，不再加收宅配費用。

萊爾富引進的台農17號金鑽鳳梨，採用自然農法的方式栽種管理，同時以人工除草代替除草劑，種出來的金鑽鳳梨果肉細密，香甜多汁，具有台灣獨特口感與風味，就連鳳梨心都可以吃，無論食用、加工都適合，深受國內外市場喜愛。3月5日至5月13日可於全台萊爾富門市進行「台農17號金鑽鳳梨」預購，還可以免運宅配到府。