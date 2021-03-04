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萊爾富3/5起推出宅配到府「台農17號金鑽鳳梨」預購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
支持台灣農業，萊爾富將於3月5日至5月13日推出宅配到府「台農17號金鑽鳳梨」預購。圖／萊爾富提供
支持台灣農業，萊爾富將於3月5日至5月13日推出宅配到府「台農17號金鑽鳳梨」預購。圖／萊爾富提供

萊爾富去年5月攜手中華民國全國漁會推出「萊爾富好魚肉」開賣國產龍虎石斑，更於8月虱目魚產季開賣虱目魚食材，將當令新鮮水產品從產地到餐桌進行串聯。這次萊爾富也支持台灣農業，3月5日至5月13日於全台萊爾富門市推出「宅配到府、台農17號金鑽鳳梨」預購活動，將高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的台農17號金鑽鳳梨，分為約4.5公斤（2～3支鳳梨，售價260元）、約10公斤（6～8支鳳梨，售價500元）兩款規格進行預購，並預計於3月中、下旬照訂購順序排單出貨，宅配區域僅限台灣本島內，不再加收宅配費用。

萊爾富引進的台農17號金鑽鳳梨，採用自然農法的方式栽種管理，同時以人工除草代替除草劑，種出來的金鑽鳳梨果肉細密，香甜多汁，具有台灣獨特口感與風味，就連鳳梨心都可以吃，無論食用、加工都適合，深受國內外市場喜愛。3月5日至5月13日可於全台萊爾富門市進行「台農17號金鑽鳳梨」預購，還可以免運宅配到府。

此外，3月24日前到萊爾富預購「台農17號金鑽鳳梨」，於結帳時報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，還可享全店單筆消費滿200元送滿額購物金50元，單筆贈送無上限，滿額購物金將於3月30日統一派送至會員App的「Hi-Coupon」中，滿額購物金需消費滿200元才可使用，期限至4月28日。

3月5日至5月13日可於萊爾富門市預購「台農17號金鑽鳳梨」免運宅配到府；3月24日前預購，於結帳時報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，享全店單筆消費滿200元送滿額購物金50元。圖／萊爾富提供
3月5日至5月13日可於萊爾富門市預購「台農17號金鑽鳳梨」免運宅配到府；3月24日前預購，於結帳時報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，享全店單筆消費滿200元送滿額購物金50元。圖／萊爾富提供
萊爾富透過預購方式販售高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的「台農17號金鑽鳳梨」，約4.5公斤（2～3支鳳梨）預購價260元。圖／萊爾富提供
萊爾富透過預購方式販售高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的「台農17號金鑽鳳梨」，約4.5公斤（2～3支鳳梨）預購價260元。圖／萊爾富提供
萊爾富透過預購方式販售高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的「台農17號金鑽鳳梨」，約10公斤（6～8支鳳梨）預購價500元。圖／萊爾富提供
萊爾富透過預購方式販售高雄市大樹區產地現採、新鮮直送的「台農17號金鑽鳳梨」，約10公斤（6～8支鳳梨）預購價500元。圖／萊爾富提供

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