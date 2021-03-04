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逆向操作！五月天阿信潮牌Stayreal搶進東區商圈開旗艦店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
五月天阿信與好友不二良自創潮牌Stayreal進駐了忠孝東路，開設全新旗艦店。圖／Stayreal提供
五月天阿信與好友不二良自創潮牌Stayreal進駐了忠孝東路，開設全新旗艦店。圖／Stayreal提供

不畏疫情影響和商圈沒落，樂團五月天阿信與好友不二良自創潮牌Stayreal進駐了忠孝東路，開設全新旗艦店。而PORTER INTERNATIONAL與日本YOSHIDA PORTER共同成立的KURA CHIKA by PORTER店，也將翻啟新頁，插旗台中新光三越百貨。

2008年起步於東區後巷的Stayreal在經過多年的經營之後，終於在今年來到了忠孝東路上成立品牌旗艦店，將與周遭的Adidas、H&M、NIKE、PUMA、Uniqlo、Zara等國際知名品牌比鄰而居。品牌經營者的阿信與不二良不忘成立品牌的信念與目標，於是在去年就著手關閉敦南店與忠孝店，整併成現在看到的忠孝旗艦店。且囊括了Stayreal、女裝品牌ROCKCOCO和CROXXBONES三個品牌的產品。嶄新的旗艦店整體視覺上以文青復古的輕工業風設計，重新演繹原創品牌獨有的特色與精神，提供消費者更寬廣舒適的空間與購物環境。

Stayreal全新旗艦店囊括了Stayreal、女裝品牌ROCKCOCO和CROXXBONES三個品牌的產品。圖／Stayreal提供
Stayreal全新旗艦店囊括了Stayreal、女裝品牌ROCKCOCO和CROXXBONES三個品牌的產品。圖／Stayreal提供

而熟稔產業變動的人，一定會記得多年前，台灣PORTER INTERNATIONAL與日本YOSHIDA PORTER的商標權紛爭，最後雙方以合作關係來取代對簿公堂。於是就在台中老虎城購物中心旁，成立了全台獨有的Y.P.I. STORE（YOSHIDA PORTER INTERNATIONAL）據點。然而，隨著市場變化且與老虎城合約期滿後，將結束營業 。並選擇轉進台中新光三越百貨開設中台灣第一間專門銷售日本PORTER商品的KURA CHIKA by PORTER臨時體驗店，運用百貨人流效益，扎根新客群。

全台獨有的Y.P.I. STORE在合約到期後將結束營業，一樓的PORTER INTERNATIONAL將持續提供服務。圖／尚立國際
全台獨有的Y.P.I. STORE在合約到期後將結束營業，一樓的PORTER INTERNATIONAL將持續提供服務。圖／尚立國際

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