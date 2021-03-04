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全家便利商店挺鳳梨！指定冷凍商品店取、國道服務區購物滿額限量送「台南金鑽鳳梨」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店陸續推出多項優惠活動，力挺國產鳳梨。圖／全家便利商店提供
全家便利商店陸續推出多項優惠活動，力挺國產鳳梨。圖／全家便利商店提供

為了支持國產鳳梨，許多企業、通路紛紛以行動力挺，全家便利商店陸續推出多項優惠活動，即日起至3月31日前於網路購物平台「愛上新鮮」購買冷凍商品並指定全家便利商店門市取貨的消費者，即可獲得台南金鑽鳳梨一盒，限量1萬份送完為止。另外，全家便利商店經營的國道服務區同樣挺鳳梨農，3月份的每周六、日於石碇、蘇澳、新營國道服務區商場內當日消費累積滿688元，即可憑發票至服務台兌換一顆金鑽鳳梨，數量有限換完為止，蘇澳、新營服務區現場還設有小農市集販售鳳梨原果。

全家便利商店長期支持在地農業，鮮食蔬果食材有8成都是來自國產的優質良品，本次預計採購國產鳳梨約100噸，將販售截切水果盒及團購原果商品。即日起於全家便利商店門市LINE群組開賣「金鑽鳳梨」，10公斤每箱約含5～8支鳳梨，每周限量5,000箱，售價399元；3月6日起於全台門市販售「金鑽鳳梨」（截切）150g售價39元，「金鑽鳳梨」（切盤）600g售價89元，免去削皮困擾且方便購買。

3月6日起於全台全家便利商店門市販售「金鑽鳳梨」（切盤）600g，售價89元。圖／全家便利商店提供
3月6日起於全台全家便利商店門市販售「金鑽鳳梨」（切盤）600g，售價89元。圖／全家便利商店提供
3月6日起於全台全家便利商店門市販售「金鑽鳳梨」（截切）150g，售價39元。圖／全家便利商店提供
3月6日起於全台全家便利商店門市販售「金鑽鳳梨」（截切）150g，售價39元。圖／全家便利商店提供

鳳梨 便利商店 國道

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