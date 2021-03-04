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來這裡遛小孩 華山親子互動展3月祭優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「不可思議怪怪島」來這裡遛小孩，3月祭優惠，最高省141元。圖／聯合數位文創提供
「不可思議怪怪島」來這裡遛小孩，3月祭優惠，最高省141元。圖／聯合數位文創提供

華山今年冬天超夯的親子互動展於228連假達到人潮高峰，現場體驗過的小朋友也都興奮表示好玩，還有家長分享小朋友玩了一下午都不想離開，回家立刻秒睡，是遛小孩的好地方！3月份主辦單位為體恤辛苦帶小孩的家長，推出雙人票499的超值優惠，最高可省141元！

「不可思議怪怪島」以學習、體驗為基石，主辦單位聯合數位文創將展覽打造為一擁有豐富自然生態的島嶼，從搭上超大型的「怪怪島專機」，溜下高空溜滑梯登島開始，緊接而來進入到「瘋狂火山」區，在時限內穿越障礙、蒐集能量碎片，幫助火山恢復元氣。接著，搭乘海底列車穿梭「奇幻海洋」區，認識海中生物一覽海底奇景，小朋友暢遊海底世界的同時，更有結合環保議題的「搶救魚群大作戰」任務，解救出被垃圾困住的魚兒們。

除了有趣刺激的冒險任務外，各展區場景也規劃了豐富的自然生態與原生動植物知識牆介紹，讓大朋友、小朋友從體驗中學習，增進親子親密關係，是今年冬天不可錯過的親子活動。

●「不可思議怪怪島」即日起至四月五日在台北華山文創園區，購票請上 udn售票網、ibon售票系統、全家門市Famiport機台、Gomaji、博客來。展場每日全面清潔消毒，現場相關防疫措施依中央流行疫情指揮中心規定辦理。更多詳情請上官方粉絲專頁或官網查詢。

親子 文創 自然生態

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