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周三「漢堡買1送1」！FRIDAYS隱藏版「海陸堡」來慶生
創立於1965年的美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」，將於3月15日迎來56歲生日。為此，TGI FRIDAYS特別自3月10日起，連續3周的周三推出「指定漢堡買1送1」的限時優惠，更有隱藏版的「海陸雙享霸氣漢堡」於最後一週登場，讓民眾一同吃漢堡度過歡樂時光。
首間TGI FRIDAYS餐廳於1965年在美國紐約登場，以「在這裡，天天歡樂星期五」的核心價值，提供美式食物與特色飲料，目前在全球60多個國家均有設點，開設超過900間門市。在眾多餐點中，「漢堡」是TGI FRIDAYS的明星商品。業者統計，在2020年中，銷售的漢堡總數疊起來可達117座自由女神的高度。因此在TGI FRIDAYS生日月當中，特別推出美式漢堡買1送1的優惠方案。
此次的方案分別於3周的週三舉行。3月10日推出「培根起司漢堡」買1送1，以經典的美式原味，搭配美式起司、香脆培根登場，每份390元。3月17日推出「超級三重奏漢堡」買1送1，內含BBQ香炒雪花牛、培根、酥炸洋蔥圈、美式起司、生菜、蕃茄等佐料，每份490元。至於3月24日推出「海陸雙享霸氣漢堡」買1送1，在漢堡排上還疊有兩大塊魚柳條，帶來十足的份量感，每份490元。
除了指定漢堡買1送1外，FRIDAYS於品牌生日月同步推出星期五精釀生啤酒優惠，可享皮爾森生啤、柳橙白生啤買1送1。（松高餐廳不適用）
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