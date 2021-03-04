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準備上場！UNDER ARMOUR、LULULEMON訓練裝備穿起來

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LULULEMON針對有氧運動、高強度間歇訓練或是舉重，分別打造不同機能性的服飾。圖／LULULEMON提供
LULULEMON針對有氧運動、高強度間歇訓練或是舉重，分別打造不同機能性的服飾。圖／LULULEMON提供

健身風潮方興未艾，想讓自己在運動時看起來既美又帥，同時提升表現，慎選訓練裝備就是第一步。LULULEMON就針對有氧運動、高強度間歇訓練或是舉重，分別打造不同機能性的服飾。而長期是專業運動領頭羊的UNDER ARMOUR則升級穩定度、耐磨鞋面及靈活度，推出了第三代UA TriBase Reign 3訓練鞋。

LULULEMON呈現了全新DrySense系列服飾具有排汗功能及快乾技術設計，利用經典剪裁和快乾布料，適合容易出汗的體質。這系列沿用X-STATIC®的 Silverescent®布料技術，有效抑制滋生異味的細菌生長，可作多次運動訓練並維持穿著舒適度，同時結合針織 Lycra®纖維，當作腋下襯料可增加活動自由度和透氣性，並讓服裝具有彈性保持原有形狀。同時，LULULEMON還提供了Wunder Train系列使用Everlux™ 四面彈力的快乾布料製成，高度透氣且吸濕排汗，並添加 Lycra®運動技術，使濕氣能輕易蒸發，訓練時確保舒適。

而UNDER ARMOUR的UA TriBase Reign系列訓練鞋升級再進化，全新的第三代鞋款搭載專利TRIBASE™三角型穩定結構，擴大外底關鍵部位與地面的接觸面積，加強腳跟和地面的貼合力。相較於前兩代，UA TriBase Reign 3利用數個特殊三角鞋面紋理，強化鞋面前側及鞋側耐磨度，不管是面牆倒立、攀繩運動或是波比跳皆可有效降低鞋面磨損。品牌還提升中底彈性與可彎曲幅度，提供必要彈性及柔軟度，幫助訓練時能更靈活自由旋轉及移動、完成更多樣化模式。

LULULEMON Wunder女裝長款運動內衣2,280元。圖／LULULEMON提供
LULULEMON Wunder女裝長款運動內衣2,280元。圖／LULULEMON提供

UNDER ARMOUR TriBase Reign 3訓練鞋3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR TriBase Reign 3訓練鞋3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR女款TriBase Reign 3訓練鞋3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR女款TriBase Reign 3訓練鞋3,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

LULULEMON T.H.E. Short 9 Linerless男裝訓練短褲1,980元。圖／LULULEMON提供
LULULEMON T.H.E. Short 9 Linerless男裝訓練短褲1,980元。圖／LULULEMON提供

LULULEMON DrySense男裝訓練短袖上衣2,280元。圖／LULULEMON提供
LULULEMON DrySense男裝訓練短袖上衣2,280元。圖／LULULEMON提供

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