聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳庭妮、炎亞綸馬場看LONGCHAMP秀 羨駿馬魁武肌肉線條

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
炎亞綸與陳庭妮出席LONGCHAMP 2021秋冬數位時裝秀發表會。圖／LONGCHAMP提供
炎亞綸與陳庭妮出席LONGCHAMP 2021秋冬數位時裝秀發表會。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP昨在巴黎時裝周期間於官網正式發佈2021秋冬時裝秀影片，也特別於新北市大地馬術俱樂部呼應品牌的馬術精神，舉辦數位時裝秀發表會，陳庭妮、炎亞綸同赴馬場共襄盛舉，兩人都是首度與馬親密接觸、看時裝秀，感到特別新鮮，還有一匹馬特別有時尚魂，轉頭陪他們一起看秀。

秀後陳庭妮表示看上的單品滿出乎她意料之外，「我號稱衣櫃只有黑白灰，但這次的粉紅色長靴真的一眼相中超喜歡，多層次的粉色洋裝有法式率性，難得喜歡粉色系有嚇到自己。」炎亞綸則是覺得LGP緹花帆布漁夫帽很帥，「看了很多英俊的馬，剛開始有點害怕，靠近時比我們想像中魁武，肌肉線條明顯。」末了兩人聊起學騎馬，還被陳庭妮虧說「是要和馬比身材嗎」。LONGCHAMP以奔馬logo表現與馬術文化密不可分的創始精神，秋冬季時裝秀以法國巴黎著名的Battesti馬術騎行廳為景，回溯品牌1948年的初創故事，創意總監Sophie Delafontaine設計的2021秋冬系列，靈感來自巴黎知名設計師Pierre Paulin家具創作，對線條延伸、色彩搭配的巧思，結合了感性情懷與舒適度。

因此，本季包款具包覆感的蓬鬆設計，令人聯想到Paulin沙發獨有的曲線，車縫細節與層次穿搭也是本季造型焦點，例如柔軟的小羊皮羽絨背心、喀什米爾羊毛短版上衣再疊搭丹寧襯衫；洋溢七○年代氣息的的羊毛螺紋針織高領衫，則與襯衫、西裝和連衣裙等服裝搭襯；浪漫荷葉邊飾紅色小羊皮連衣裙，搭襯長靴，呼應秋冬的浪漫洗鍊。配件部分，經典Le Pliage包款在全新一季加入绗縫小羊皮細節，也推出束帶後背包的新款。

陳庭妮手拿春夏紅色Brioche包款搭配白色刺繡連衣裙，搶先穿上秋冬紅襪與靴款。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮手拿春夏紅色Brioche包款搭配白色刺繡連衣裙，搶先穿上秋冬紅襪與靴款。圖／LONGCHAMP提供
炎亞綸身穿卡其色麂皮大衣搭配LGP白色Logo T恤，手持Green District系列卡其色後背包出席秋冬數位秀。圖／LONGCHAMP提供
炎亞綸身穿卡其色麂皮大衣搭配LGP白色Logo T恤，手持Green District系列卡其色後背包出席秋冬數位秀。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮羽絨背心是秋冬季溫暖俐落的單品。圖／LONGCHAMP提供
小羊皮羽絨背心是秋冬季溫暖俐落的單品。圖／LONGCHAMP提供
熱情的紅色荷葉邊、LGP緹花帆布漁夫帽都是秋冬季的標誌設計。圖／LONGCHAMP提供
熱情的紅色荷葉邊、LGP緹花帆布漁夫帽都是秋冬季的標誌設計。圖／LONGCHAMP提供
帥氣的馬術元素、舒適感且具包覆感的包款設計，都是LONGCHAMP秋冬主要元素。圖／LONGCHAMP提供
帥氣的馬術元素、舒適感且具包覆感的包款設計，都是LONGCHAMP秋冬主要元素。圖／LONGCHAMP提供
炎亞綸與陳庭妮出席LONGCHAMP 2021秋冬數位時裝秀發表會。圖／LONGCHAMP提供
炎亞綸與陳庭妮出席LONGCHAMP 2021秋冬數位時裝秀發表會。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮自詡衣櫃只有黑白灰，卻一眼相中粉紅色裙裝、長靴。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮自詡衣櫃只有黑白灰，卻一眼相中粉紅色裙裝、長靴。圖／LONGCHAMP提供

巴黎

延伸閱讀

獨／砸百萬對戰蕭敬騰、炎亞綸　陳零九吐最大難題

與陳庭妮浪漫邂逅 男星卻坦言：不是理想真命天女

炎亞綸洗盡鉛華回歸戲劇圈 害怕揭露「充滿刺的自己」

手機電量只剩10％！陳庭妮受困電梯驚魂求救

相關新聞

陳庭妮、炎亞綸馬場看LONGCHAMP秀 羨駿馬魁武肌肉線條

LONGCHAMP昨在巴黎時裝周期間於官網正式發佈2021秋冬時裝秀影片，也特別於新北市大地馬術俱樂部呼應品牌的馬術精神...

想當美人魚嗎？LULU GUINNESS貝殼包一系列新色登場

英國時尚品牌LULU GUINNESS向來主打許多造型獨特的可愛包款，上一季推出一系列貝殼包，有象牙色壓克力立體小貝殼晚...

皮革、網狀尼龍材質 Marc Jacobs托特包好多新選擇！

Marc Jacobs品牌旗下The Tote Bag，因為簡約可愛的外型和使用上的方便性、耐髒的帆布材質等特質，一直是...

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」 紐約邦瀚斯上拍

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」（Femme au Béret Mauve）在被私人收藏將近40年後，今年5月13日將登上...

日系花朵流星傘、證件套超浪漫！康是美「plantica花漾漫遊」14款實用商品限量加價購

康是美首度與日本花藝品牌「plantica」合作，3月5日至5月11日推出「plantica 花漾漫遊」全店加價購活動，...

吃鳳梨挺農民！各家都有「旺來餐」 料理創意大爆發

鳳梨即將進入盛產期，最近的話題不離「吃鳳梨挺農民」，飯店、餐廳率先推出各種鳳梨創意料理，入菜、做甜點，或是風格飲品，各有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。