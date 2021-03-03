聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳庭妮、炎亞綸馬場看LONGCHAMP秀 羨駿馬魁武肌肉線條
LONGCHAMP昨在巴黎時裝周期間於官網正式發佈2021秋冬時裝秀影片，也特別於新北市大地馬術俱樂部呼應品牌的馬術精神，舉辦數位時裝秀發表會，陳庭妮、炎亞綸同赴馬場共襄盛舉，兩人都是首度與馬親密接觸、看時裝秀，感到特別新鮮，還有一匹馬特別有時尚魂，轉頭陪他們一起看秀。
秀後陳庭妮表示看上的單品滿出乎她意料之外，「我號稱衣櫃只有黑白灰，但這次的粉紅色長靴真的一眼相中超喜歡，多層次的粉色洋裝有法式率性，難得喜歡粉色系有嚇到自己。」炎亞綸則是覺得LGP緹花帆布漁夫帽很帥，「看了很多英俊的馬，剛開始有點害怕，靠近時比我們想像中魁武，肌肉線條明顯。」末了兩人聊起學騎馬，還被陳庭妮虧說「是要和馬比身材嗎」。LONGCHAMP以奔馬logo表現與馬術文化密不可分的創始精神，秋冬季時裝秀以法國巴黎著名的Battesti馬術騎行廳為景，回溯品牌1948年的初創故事，創意總監Sophie Delafontaine設計的2021秋冬系列，靈感來自巴黎知名設計師Pierre Paulin家具創作，對線條延伸、色彩搭配的巧思，結合了感性情懷與舒適度。
因此，本季包款具包覆感的蓬鬆設計，令人聯想到Paulin沙發獨有的曲線，車縫細節與層次穿搭也是本季造型焦點，例如柔軟的小羊皮羽絨背心、喀什米爾羊毛短版上衣再疊搭丹寧襯衫；洋溢七○年代氣息的的羊毛螺紋針織高領衫，則與襯衫、西裝和連衣裙等服裝搭襯；浪漫荷葉邊飾紅色小羊皮連衣裙，搭襯長靴，呼應秋冬的浪漫洗鍊。配件部分，經典Le Pliage包款在全新一季加入绗縫小羊皮細節，也推出束帶後背包的新款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言