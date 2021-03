想當美人魚嗎？LULU GUINNESS貝殼包一系列新色登場

英國時尚品牌LULU GUINNESS向來主打許多造型獨特的可愛包款,上一季推出一系列貝殼包,有象牙色壓克力立體小貝殼晚宴包,也有黑色鍊帶貝殼肩背包,討喜的設計和內裡暗藏的珍珠,營造出一股浪漫童話風,拎在手上都覺得自己變身美人魚,夢幻有趣。

今年春夏,LULU GUINNESS為這系列貝殼包款換上了新色,晚宴包推出了黑色款,而鍊帶貝殼肩背包有粉紅色和湖水綠色,夢幻指數更上一層樓。內裡的驚喜同樣延續之前的設計,每個包打開都可以看到一顆珍珠,還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」(世界是你的牡蠣)刺繡,傳遞「有志者事竟成」的樂觀希望。