想當美人魚嗎？LULU GUINNESS貝殼包一系列新色登場

英國時尚品牌LULU GUINNESS向來主打許多造型獨特的可愛包款，上一季推出一系列貝殼包，有象牙色壓克力立體小貝殼晚宴包，也有黑色鍊帶貝殼肩背包，討喜的設計和內裡暗藏的珍珠，營造出一股浪漫童話風，拎在手上都覺得自己變身美人魚，夢幻有趣。

今年春夏，LULU GUINNESS為這系列貝殼包款換上了新色，晚宴包推出了黑色款，而鍊帶貝殼肩背包有粉紅色和湖水綠色，夢幻指數更上一層樓。內裡的驚喜同樣延續之前的設計，每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡，傳遞「有志者事竟成」的樂觀希望。