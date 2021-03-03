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想當美人魚嗎？LULU GUINNESS貝殼包一系列新色登場
英國時尚品牌LULU GUINNESS向來主打許多造型獨特的可愛包款，上一季推出一系列貝殼包，有象牙色壓克力立體小貝殼晚宴包，也有黑色鍊帶貝殼肩背包，討喜的設計和內裡暗藏的珍珠，營造出一股浪漫童話風，拎在手上都覺得自己變身美人魚，夢幻有趣。
今年春夏，LULU GUINNESS為這系列貝殼包款換上了新色，晚宴包推出了黑色款，而鍊帶貝殼肩背包有粉紅色和湖水綠色，夢幻指數更上一層樓。內裡的驚喜同樣延續之前的設計，每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡，傳遞「有志者事竟成」的樂觀希望。
此外，上一季推出全黑的禮物手提包，也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質，相信正式上市後又會掀起一波搶購潮。
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