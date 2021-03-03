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想當美人魚嗎？LULU GUINNESS貝殼包一系列新色登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供

英國時尚品牌LULU GUINNESS向來主打許多造型獨特的可愛包款，上一季推出一系列貝殼包，有象牙色壓克力立體小貝殼晚宴包，也有黑色鍊帶貝殼肩背包，討喜的設計和內裡暗藏的珍珠，營造出一股浪漫童話風，拎在手上都覺得自己變身美人魚，夢幻有趣。

今年春夏，LULU GUINNESS為這系列貝殼包款換上了新色，晚宴包推出了黑色款，而鍊帶貝殼肩背包有粉紅色和湖水綠色，夢幻指數更上一層樓。內裡的驚喜同樣延續之前的設計，每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡，傳遞「有志者事竟成」的樂觀希望。

此外，上一季推出全黑的禮物手提包，也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質，相信正式上市後又會掀起一波搶購潮。

LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
鍊帶貝殼肩背包則新推出粉紅色和湖水綠色款。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供
今年春夏，LULU GUINNESS為貝殼造型包款換上了新色。圖／LULU GUINNESS提供
今年春夏，LULU GUINNESS為貝殼造型包款換上了新色。圖／LULU GUINNESS提供
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供
每個包打開都可以看到一顆珍珠，還有源自於英國大文豪莎士比亞劇本的「The world is your oyster」（世界是你的牡蠣）刺繡。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
禮物手提包也在本季換上了甜美的粉紅色，緞帶部分則是酒紅色，流露出可愛與成熟感兼具的氣質。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
包身外觀附上品牌縮寫。圖／LULU GUINNESS提供
包身外觀附上品牌縮寫。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供
LULU GUINNESS推出黑色的貝殼晚宴包。圖／LULU GUINNESS提供

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