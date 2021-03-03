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皮革、網狀尼龍材質 Marc Jacobs托特包好多新選擇！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
珊瑚橘透視網狀托特包(小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
珊瑚橘透視網狀托特包(小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供

Marc Jacobs品牌旗下The Tote Bag，因為簡約可愛的外型和使用上的方便性、耐髒的帆布材質等特質，一直是品牌熱賣包款之一。今年春夏，Marc Jacobs全新推出皮革材質款的The Tote Bag，外觀看來更有質感，也提升了搭配性。

The Tote Bag開口部分使用拉鍊設計，比市面上許多托特包更增添了安全性。共有大型、小型和迷你型3種尺寸選擇，大型包款肩背帶比較長，手拎或背上肩都很方便，也適合出遊、旅行使用。小型、迷你款則附上可拆卸背帶，方便替換不同用法。春夏全新推出的皮革款，網羅燕麥米、萊姆綠以及杏桃粉等俏皮柔和的色調，顯得更年輕活潑，而百搭的黑色也沒有缺席。

此外，也提供了嶄新的透視網狀尼龍材質款，包內縫製對比色橡膠側袋，呈現出的透視層次感頗有趣，搭配寬版肩背帶，呼應透視面料的率性個性風。而一直擁有高人氣的帆布款也有新的花色，像是充滿復古鄉村風的滿版小碎花款和中性優雅的灰藍色等，多種選擇能滿足不同風格的穿搭造型。

Marc Jacobs全新推出皮革材質款的The Tote Bag，外觀看來更有質感，也提升了搭配性。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出皮革材質款的The Tote Bag，外觀看來更有質感，也提升了搭配性。圖／Marc Jacobs提供
復古碎花圖騰托特包 (小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
復古碎花圖騰托特包 (小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs暗夜黑透視網狀托特包(小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs暗夜黑透視網狀托特包(小)，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑透視網狀托特包(大)，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑透視網狀托特包(大)，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出皮革材質、透視網狀尼龍款的The Tote Bag。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新推出皮革材質、透視網狀尼龍款的The Tote Bag。圖／Marc Jacobs提供
萊姆綠皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
萊姆綠皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
杏桃粉皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
杏桃粉皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑透視網狀托特包(大)，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
暗夜黑透視網狀托特包(大)，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
萊姆綠皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
萊姆綠皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
杏桃粉皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供
杏桃粉皮革迷你托特包，19,900元。圖／Marc Jacobs提供

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