聽新聞
test
0:00 / 0:00
皮革、網狀尼龍材質 Marc Jacobs托特包好多新選擇！
Marc Jacobs品牌旗下The Tote Bag，因為簡約可愛的外型和使用上的方便性、耐髒的帆布材質等特質，一直是品牌熱賣包款之一。今年春夏，Marc Jacobs全新推出皮革材質款的The Tote Bag，外觀看來更有質感，也提升了搭配性。
The Tote Bag開口部分使用拉鍊設計，比市面上許多托特包更增添了安全性。共有大型、小型和迷你型3種尺寸選擇，大型包款肩背帶比較長，手拎或背上肩都很方便，也適合出遊、旅行使用。小型、迷你款則附上可拆卸背帶，方便替換不同用法。春夏全新推出的皮革款，網羅燕麥米、萊姆綠以及杏桃粉等俏皮柔和的色調，顯得更年輕活潑，而百搭的黑色也沒有缺席。
此外，也提供了嶄新的透視網狀尼龍材質款，包內縫製對比色橡膠側袋，呈現出的透視層次感頗有趣，搭配寬版肩背帶，呼應透視面料的率性個性風。而一直擁有高人氣的帆布款也有新的花色，像是充滿復古鄉村風的滿版小碎花款和中性優雅的灰藍色等，多種選擇能滿足不同風格的穿搭造型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言