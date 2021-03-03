皮革、網狀尼龍材質 Marc Jacobs托特包好多新選擇！

Marc Jacobs品牌旗下The Tote Bag，因為簡約可愛的外型和使用上的方便性、耐髒的帆布材質等特質，一直是品牌熱賣包款之一。今年春夏，Marc Jacobs全新推出皮革材質款的The Tote Bag，外觀看來更有質感，也提升了搭配性。

The Tote Bag開口部分使用拉鍊設計，比市面上許多托特包更增添了安全性。共有大型、小型和迷你型3種尺寸選擇，大型包款肩背帶比較長，手拎或背上肩都很方便，也適合出遊、旅行使用。小型、迷你款則附上可拆卸背帶，方便替換不同用法。春夏全新推出的皮革款，網羅燕麥米、萊姆綠以及杏桃粉等俏皮柔和的色調，顯得更年輕活潑，而百搭的黑色也沒有缺席。