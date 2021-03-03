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畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」 紐約邦瀚斯上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」，估價1000萬美元起。圖／邦瀚斯提供
畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」，估價1000萬美元起。圖／邦瀚斯提供

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」（Femme au Béret Mauve）在被私人收藏將近40年後，今年5月13日將登上國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）於紐約舉辦的印象派及現代藝術拍賣會。這幅大師傑作是畢卡索1937年三月的作品，同年他還創作了「格爾尼卡」（Guernica）和「哭泣的女人」（Weeping Woman）兩幅知名傑作，被認為是其藝術生涯的關鍵年份。「戴淡紫色貝雷帽的女子」描繪畢卡索繆斯女神瑪莉德雷莎（Marie-Therese Walter）婉約靜美的一面，由現藏家於1984年購藏自一家紐約畫廊，從此未曾亮相，估價1000萬美元起。拍賣前也將巡迴舊金山、洛杉磯、巴黎、香港（四月）及紐約等地展出。

1937年初，畢加索的感情生活紛亂不斷：與妻子、女兒瑪雅之母奧爾加（Olga）分居，卻被她堅決拒絕離婚；同時又與瑪莉德雷莎及朵拉瑪爾（Dora Maar）兩人糾纏不清。1936年爆發的西班牙內戰，小城格爾尼卡遭受轟炸、促成了「格爾尼卡」的創作，畫室在巴黎的畢卡索則以朵拉瑪爾為範本創作了「哭泣的女人」。

畢卡索則在週末探訪安頓在巴黎以西約50公里、一處名為「莫爾德河畔勒特朗布萊」的村莊（Le Tremblay-sur-Mauldre）的瑪莉德雷莎及女兒瑪雅，並在當地創作了多幅德雷莎的肖像畫，包括這次上拍的「戴淡紫色貝雷帽的女子」。許多藝評家都認為，對畢卡索而言，德雷莎象徵了愛、平靜、與合睦的家庭。

Camille Pissarro 1896年作品「Tête de jeune fille de profil, dite 'la Rosa'」，估價150萬美元起。圖／邦瀚斯提供
Camille Pissarro 1896年作品「Tête de jeune fille de profil, dite 'la Rosa'」，估價150萬美元起。圖／邦瀚斯提供
RAOUL DUFY作品「L'atelier de l'artiste au Havre」，估價12萬美元起。圖／邦瀚斯提供
RAOUL DUFY作品「L'atelier de l'artiste au Havre」，估價12萬美元起。圖／邦瀚斯提供

畢卡索 巴黎 紐約

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