畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」 紐約邦瀚斯上拍

畢卡索「戴淡紫色貝雷帽的女子」（Femme au Béret Mauve）在被私人收藏將近40年後，今年5月13日將登上國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）於紐約舉辦的印象派及現代藝術拍賣會。這幅大師傑作是畢卡索1937年三月的作品，同年他還創作了「格爾尼卡」（Guernica）和「哭泣的女人」（Weeping Woman）兩幅知名傑作，被認為是其藝術生涯的關鍵年份。「戴淡紫色貝雷帽的女子」描繪畢卡索繆斯女神瑪莉德雷莎（Marie-Therese Walter）婉約靜美的一面，由現藏家於1984年購藏自一家紐約畫廊，從此未曾亮相，估價1000萬美元起。拍賣前也將巡迴舊金山、洛杉磯、巴黎、香港（四月）及紐約等地展出。

1937年初，畢加索的感情生活紛亂不斷：與妻子、女兒瑪雅之母奧爾加（Olga）分居，卻被她堅決拒絕離婚；同時又與瑪莉德雷莎及朵拉瑪爾（Dora Maar）兩人糾纏不清。1936年爆發的西班牙內戰，小城格爾尼卡遭受轟炸、促成了「格爾尼卡」的創作，畫室在巴黎的畢卡索則以朵拉瑪爾為範本創作了「哭泣的女人」。