日系花朵流星傘、證件套超浪漫！康是美「plantica花漾漫遊」14款實用商品限量加價購

康是美首度與日本花藝品牌「plantica」合作，3月5日至5月11日推出「plantica 花漾漫遊」全店加價購活動，運用plantica在日本最具人氣的「Carpet（花毯）」和「Stellar（繁星）」系列的日本櫻花、繡球花、百合水仙花等真實花卉圖案，推出雨傘、證件套、旅行收納包、帆布包、雙層玻璃杯壺組和毛巾、口罩等共14款質感精緻的限量加價購商品，活動期間於康是美全台門市及eShop網購單筆消費滿388元，即可以299元～699元不等的金額加價購，單筆發票可加購商品6件，金卡會員或購買醫美商品，再享加購價9折。

「plantica」為日本花藝師木村貴史所創立的花藝設計品牌，以花卉作為創作媒材，將其插花作品以印花圖案呈現，希望跳脫傳統形式，將花道美學以創新的形式傳遞出去。康是美「plantica 花漾漫遊」全店行銷活動，結合plantica與花同在（Living with Flowers）的品牌精神，用繽紛、華麗的繁花視覺融入設計商品，將花帶進生活的各個細節。

康是美「plantica 花漾漫遊」加價購活動第一波3月5日開跑，推出率性紅、夢幻紫等兩色的「plantica花樣流星雨傘」，花色設計在內傘面，一抬頭宛如被滿天花樣流星雨包圍，加購價299元，各限量4,000支；「plantica花樣粉櫻包3入組」加購價299元，限量6,000個；質感灰、寧靜藍等兩色的「plantica花樣多功能證件套」加購價299元，各限量3,000個；「plantica花樣絮語帆布包」加購價399元，限量6,000個；plantica超細纖維超柔系列方巾、毛巾、運動毛巾加購價99元起，共限量4,800件；「plantica花樣餐具購物包」內含叉子、湯匙、筷子3件組及輕巧購物袋，3月5日開放預購、3月22日開始取貨，加購價299元，限量5,000個。