吃鳳梨挺農民！各家都有「旺來餐」 料理創意大爆發

鳳梨即將進入盛產期，最近的話題不離「吃鳳梨挺農民」，飯店、餐廳率先推出各種鳳梨創意料理，入菜、做甜點，或是風格飲品，各有特色。其中，六福旅遊集團結合旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園及一禮烘焙推出「旺年之交」活動，全面擴大集團鳳梨使用量，預估3月的鳳梨採購量，年增近5倍。

六福旅遊集團旗下各單位設計多達20多種鳳梨商品。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於自助餐檯供應鳳梨風味料理，包含熱湯、沙拉、鳳梨炒飯、燒烤豬肋排佐鳳梨燒烤醬、披薩、新鮮果汁等輪番上陣；粵亮廣式料理則是鳳梨料理新上菜，包含「紅咖哩鳳梨蝦球炒飯」、「馬告鳳梨苦瓜雞」、「鮮鳳梨海燕窩」等，另外也推出便當「鳳梨咕咾肉」、「鳳梨咕咾燒雞球」。

關西六福莊好望角餐廳則結合在地風味推出「客家香蔥鳳梨排骨米板」，Phoenix餐廳也於晚間自助餐檯上無限供應涼拌木耳鳳梨沙拉、甜醬鳳梨雞腿排、新鮮水果等。另外，一禮烘焙也鳳梨系列的手工點心、蛋糕、麵包等。六福村主題遊樂園主打各式創意鳳梨鮮果飲，3月起每逢周末假日，每日前500名入園即贈「好運旺萊券」，可享指定鳳梨飲品買一送一。

礁溪寒沐酒店即起至4月30日，全館三間餐廳共同推出「沐運好旺來」鳳梨風味料理。MU TABLE融合多國料理方式，推出「炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸」、「夏威夷鳳梨焗飯」。MU BAR下午茶BUFFET呈獻精巧的鳳梨口味輕食，如「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」、「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，還有「奶蓋鳳梨冰茶」。另有適合送禮的「金棗鳳梨酥」每盒360元，限時優惠第二盒5折。

太魯閣晶英酒店也在各餐廳推出鳳梨料理。衛斯理自助餐廳有酸甜開胃的「涼拌檳榔鳳梨心」、暖胃的「刺蔥鳳梨苦瓜雞湯」，部落獨特滋味的「鹽膚木鳳梨蝦球」等；梅園中餐廳以單點為主，有「菠蘿海鮮捲」與「菠蘿咕咾肉」等。點心坊的「馬告土鳳梨酥」，以酸甜適中的土鳳梨製成內餡，再拌入一顆顆馬告粒，充滿辛香氣息；也有鳳梨果醬150元起。即日起至3月31日3天2夜專案，雙人成行，平日每人9,400元起。

桃園「皇家薇庭」即日起至7月底，每桌贈送一份鳳梨水果切盤，以年平均16,000桌宴席需求，預計至7月底可約有3,500顆鳳梨的採購量。