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設台灣第一間西醫館 馬雅各去世百周年展出當年文物

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
由長老教會保存至今馬雅各曾經使用過的書桌。圖／教會歷史檔案館提供
由長老教會保存至今馬雅各曾經使用過的書桌。圖／教會歷史檔案館提供

台灣第一位英國長老教會宣教士馬雅各醫師去世百周年，台灣基督長老教會台南中會等將舉辦系列紀念活動，內容有文物展出、紀念郵票發行、尋根之旅及園遊會等，紀念這個特別的日子。

馬雅各不僅是第一位宣教士，本身是醫師，宣教的同時也引進西醫，並成立台灣第一間西醫館。他所成立的新樓醫院至今仍在運作中，並為了宣教的方便，著手研究台語羅馬拼音，還捐贈全台第一具印刷機，對台灣貢獻相當多。

馬雅各生於1836年，卒於1921年3月6日，到今年的3月6日百周年，包括長老教會台南中會、新樓醫院、台南神學院等單位，共同籌辦周年紀念活動，今天在市政府舉辦記者會，公布這項消息。

台南中會指出，馬雅各在1865年來台灣，在台南府城內看西街開設布道所與醫館，但在當時排洋氛圍下，只成立短短23天，就因民眾攻擊轉往高雄。

1968年底他又回到台南，隔年在城南二老口街府東巷尾（現今衛民街與北門路口附近），租下許厝舊樓成立規模更大的醫館與禮拜堂，民間把該處稱為舊樓醫院，後來新建的醫院則稱為新樓醫院。

馬雅各在台期間還以步行的方式，深入中央山脈宣教，遠達台中、南投等地。

長老教會歷史檔案館指出，這次展出許多珍貴的文物，包括馬雅各當年使用的書桌、醫館的公告板等，都完整保存至今。當時民眾不知醫館是做什麼的，特別以公告板說明看診時間，及什麼樣的疾病可免費來就醫等。

而馬雅各當時在教會內部的刊物及醫學期刊等，都曾發表過許多台灣相關的文章，這次也特別翻譯整理後展出，像是當時英國大量輸出鴨片到台灣，馬雅各雖然是英國出身，但站在醫療人權的角度，強烈反對英國官方的做法。

馬雅各在返回英國後，送給台灣的第一台印刷機，多年來一直由教會保存，但因為鏽蝕、已無法使用，教會特別送往國立科工館修復，將在明年印刷機出廠150周年，重新展出。

主辦單位表示，系列活動包括3月5日紀念音樂會、6日在青年公園有園遊會，而從3月6日到6月16日，在神學院甘為霖館內有紀念展，而3到6月每月最後一個周六，則有尋根之旅，踏查馬雅各過往的宣教足跡。

1889年台南府郡城內醫館條約木刻版。圖／教會歷史檔案館提供
1889年台南府郡城內醫館條約木刻版。圖／教會歷史檔案館提供
1885年新樓醫院地契原件。圖／教會歷史檔案館提供
1885年新樓醫院地契原件。圖／教會歷史檔案館提供
全台設立最早的看西醫館今昔對照圖。圖／聚珍台灣提供
全台設立最早的看西醫館今昔對照圖。圖／聚珍台灣提供
台灣基督長老教會台南中會等單位共同舉辦馬雅各去世百周年系列紀念活動。記者修瑞瑩／攝影
台灣基督長老教會台南中會等單位共同舉辦馬雅各去世百周年系列紀念活動。記者修瑞瑩／攝影
台灣基督長老教會台南中會等單位共同舉辦馬雅各去世百周年系列紀念活動。記者修瑞瑩／攝影
台灣基督長老教會台南中會等單位共同舉辦馬雅各去世百周年系列紀念活動。記者修瑞瑩／攝影

英國 文物 醫師

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