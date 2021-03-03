設台灣第一間西醫館 馬雅各去世百周年展出當年文物

台灣第一位英國長老教會宣教士馬雅各醫師去世百周年，台灣基督長老教會台南中會等將舉辦系列紀念活動，內容有文物展出、紀念郵票發行、尋根之旅及園遊會等，紀念這個特別的日子。

馬雅各不僅是第一位宣教士，本身是醫師，宣教的同時也引進西醫，並成立台灣第一間西醫館。他所成立的新樓醫院至今仍在運作中，並為了宣教的方便，著手研究台語羅馬拼音，還捐贈全台第一具印刷機，對台灣貢獻相當多。

馬雅各生於1836年，卒於1921年3月6日，到今年的3月6日百周年，包括長老教會台南中會、新樓醫院、台南神學院等單位，共同籌辦周年紀念活動，今天在市政府舉辦記者會，公布這項消息。

台南中會指出，馬雅各在1865年來台灣，在台南府城內看西街開設布道所與醫館，但在當時排洋氛圍下，只成立短短23天，就因民眾攻擊轉往高雄。

1968年底他又回到台南，隔年在城南二老口街府東巷尾（現今衛民街與北門路口附近），租下許厝舊樓成立規模更大的醫館與禮拜堂，民間把該處稱為舊樓醫院，後來新建的醫院則稱為新樓醫院。

馬雅各在台期間還以步行的方式，深入中央山脈宣教，遠達台中、南投等地。

長老教會歷史檔案館指出，這次展出許多珍貴的文物，包括馬雅各當年使用的書桌、醫館的公告板等，都完整保存至今。當時民眾不知醫館是做什麼的，特別以公告板說明看診時間，及什麼樣的疾病可免費來就醫等。

而馬雅各當時在教會內部的刊物及醫學期刊等，都曾發表過許多台灣相關的文章，這次也特別翻譯整理後展出，像是當時英國大量輸出鴨片到台灣，馬雅各雖然是英國出身，但站在醫療人權的角度，強烈反對英國官方的做法。

馬雅各在返回英國後，送給台灣的第一台印刷機，多年來一直由教會保存，但因為鏽蝕、已無法使用，教會特別送往國立科工館修復，將在明年印刷機出廠150周年，重新展出。