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明星商品銅板價！蝦皮購物「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」下殺1折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」下殺1折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」下殺1折起。圖／蝦皮購物提供

春天換季保養或添購春妝的好時機來了！蝦皮購物在國際婦女節前夕，攜手L'Oréal Paris巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳推出「超級品牌日」，3月4日至3月7日活動期間全館破盤價1折起，還有日日單品驚喜價，3月4限定巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液限量特價53元、3月6日限定媚比琳絲絨霧光唇膏＃西柚磚紅限量特價36元，3月7日凌晨0點更將限量開搶蝦皮購物獨家巴黎萊雅玻尿酸禮盒，內含超級新品玻尿酸瞬效保濕水光精華30ml、積雪草修護奇蹟露130ml等共5樣商品，原價2,133元、超級品牌日限定下殺千元有找。

3月4日至3月7日蝦皮購物「L'Oréal Paris巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳超級品牌日」於蝦皮商城巴黎萊雅、媚比琳官方旗艦店購買不限品項下單登記就抽價值31,000元的Balenciaga小牛皮肩背包，消費滿1,999元登記再抽Philips飛利浦吹風機；活動期間進站即可參加寶箱遊戲，人人都有機會獲得市價8,000元的全年份彩妝保養組。蝦皮購物再加碼每日下單送限量好禮，3月4日下單送巴黎萊雅新品活力緊緻抗皺逆時精華7.5ml、3月5日下單送美式咖啡卡、3月6日下單送媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液5ml、3月7日下單送巴黎萊雅小金三角組或媚比琳寶貝護唇膏正貨，贈品皆為限量送完為止。

看準換季保養需求，蝦皮購物3月5日至3月8日加碼推出醫美保健狂歡盛典，多款明星商品下殺至銅板價，3月5日DR.WU蝦皮購物獨家限定組內含超夯杏仁酸亮白煥膚精華組合，價值1,600元、62折活動價999元；3月8日再祭出1折破盤價Dr. Douxi朵璽死海淨膚卵殼皂銅板價38元。

蝦皮購物獨家引入韓國保養品牌Nature Republic，所有商品皆為韓國官方直送，3月8日至3月15日祭出全館7折起，Nature Republic玻尿酸活力安瓶精選套裝原價950元、特價760元，全館消費滿488元再送韓國人氣男團NCT 127獨家手扇。

此外，蝦皮購物也攜手3CE品牌旗艦店推出優惠，3CE九色紛呈眼影盤優惠價1,049元、閃耀玫瑰眼唇組下殺7折，3月4日至3月8日再加碼17家正韓品牌打造玩美女王節下殺8折起。

蝦皮購物歡慶38國際婦女節，3CE九色紛呈眼影盤92折活動價1,049元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶38國際婦女節，3CE九色紛呈眼影盤92折活動價1,049元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月4日限定巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液限量下殺1折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月4日限定巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液限量下殺1折。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月7日限定獨家巴黎萊雅玻尿酸禮盒下殺47折限量特價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月7日限定獨家巴黎萊雅玻尿酸禮盒下殺47折限量特價999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶38國際婦女節，3CE閃耀玫瑰眼唇組下殺7折活動價1,470元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶38國際婦女節，3CE閃耀玫瑰眼唇組下殺7折活動價1,470元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月6日限定媚比琳絲絨霧光唇膏＃西柚磚紅限量特價36元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月4日至3月7日「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」，3月6日限定媚比琳絲絨霧光唇膏＃西柚磚紅限量特價36元。圖／蝦皮購物提供

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