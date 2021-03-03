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幾歲＝送幾克肉！問鼎「女性限定優惠」　38元吃松阪豬

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
問鼎推出「女性歲數＝贈送肉公克數」的限時優惠。
問鼎推出「女性歲數＝贈送肉公克數」的限時優惠。

3月不僅有婦女節，同時還有日本女兒節（3月3日）、英國母親節（3月25日），也是美國婦女歷史月。為了為女力喝采，宮廷火鍋「問鼎」於本月推出「貴妃節」活動，只要符合資格，就可計算同桌「女性年齡總和」，贈送同樣公克數的的美國Choice頂級牛胸腹肉或國產豬五花。另外還有視覺效果十足的「丹麥A級玫瑰松阪豬」38元的銅板加購優惠，讓用餐民眾吃好又拍好。

宮廷火鍋「問鼎」提供有澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛等多種肉品，還有豐富的海鮮、火鍋配料可供選擇。即日起至3月31日期間，問鼎推出貴妃節活動，只要3位女性以上同行，並提前1日以上訂位，同桌每人消費滿800元，即贈送同桌所有「女性年齡總和」的同公克數「Choice頂級牛胸腹肉或國產豬五花」，人數越多、年齡越大送越多，鼓勵女性朋友們大方秀出自己的年齡。

另外滿足現代人用餐打卡的需求，當桌消費滿千元，原價240元的「丹麥A級玫瑰松阪豬（2朵）」即可享38元的加購優惠。問鼎也預告，即將於3月20日進駐高雄義享天地，試營運期間還會獨家推出「超人氣貴妃牛奶糖」、「瑤柱鮮蛤黃金雞」等2款限定湯底，並有滿額送甜點、打卡送飲品等不同的開幕優惠方案。

火鍋 丹麥

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