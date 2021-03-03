Amanda Seyfried美登金球獎 蜜桃色禮服襯葉片珠寶表

第78屆金球獎日前落幕，雖然因為疫情影響改為線上直播，但眾女星出席時身上配戴的珠寶、腕表，仍以優雅性感身段，吸引眼球目光。散發甜美風格的「精靈系女神」阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）身穿蜜桃色禮服搭配了積家（Jaeger-LeCoultre）的玫瑰金鑽表，優雅性感，同樣為品牌好友的尼可拉斯霍特特（Nicholas Hoult）則配戴上Reverso Tribute翻轉系列腕表，一展紳士暖男風範。

Amanda Seyfried身穿蜜桃色禮服，除了大秀鏤空美背，手上的玫瑰金Joaillerie 101 Feuille鑽表同樣性感誘人。手表除了使用全世界最小的101型機芯，旋轉式表蓋設計，將時間藏於唯美的鑽石葉片下，全數共鑲嵌總重10.3克拉的167顆圓鑽與梯鑽，光燦流轉。

最早問世於1931年的Reverso系列腕表，原先是為保護表面而問世，複雜的表殼設計與源自1920年代的Art Deco裝飾藝術長方形表殼，反而在時隔80多年後，成為Nicholas Hoult的腕上之選。Reverso Tribute翻轉系列雙面雙時區小秒針腕表的可翻轉雙面腕表，一面為銀色面盤搭小秒針、另一面則有著黑色面盤與附日夜顯示的第二時區，實用、斯文，難怪成為好萊塢男星的造型之選。