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誠品「發票變現金」回歸了！ 最高可享住房「5折」優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
旅客入住，可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆 。圖／誠品行旅提供
旅客入住，可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆 。圖／誠品行旅提供

去年eslite hotel誠品行旅首開飯店先例，攜手誠品事業體共同全面啟動「解悶逛誠品，發票變現金」回饋活動，大受好評：這項活動再度回歸，即日起至6月30日推出「票亮逛誠品！發票狂享住房半價」，凡誠品人白卡、金卡及黑卡會員持全台誠品書店、誠品生活、誠品線上或誠品行旅之單張實體或載具發票，發票金額即等同現金，預訂官網公告之住房專案，可直接折抵住房費用，最高可享半價折抵，入住日期為發票開立後60天內，每日限量20間。

業者表示，今年適逢誠品行旅開幕6周年，因此再次推出「票亮逛誠品！發票狂享住房半價」禮遇活動，一張發票金額可折抵一間或一晚房費，並於發票開立後60天內自在使用，最後使用期限至8/30。

誠品行旅的每間客房都擁有城市中難得的戶外陽台，或者也可盡情瀏覽大廳書坊The Lounge五千冊大型書牆，步行廊道則可欣賞臺灣三零年代以來的攝影作品，踏出飯店即是環抱自然綠意的松山文創園區，景色幽雅寧靜。相關資訊可查誠品行旅官網

誠品行旅充滿人文氣息的雅緻客房，可遠眺陽明山景及101都會市景。圖／誠品行旅提供
誠品行旅充滿人文氣息的雅緻客房，可遠眺陽明山景及101都會市景。圖／誠品行旅提供

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