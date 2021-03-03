林映唯嗆范少勳「偏吵恐龍男」？ 聊COACH刺繡包款好嗨

COACH發表2021春季COACH Forever系列，邀請范少勳、林映唯演繹新品，童心不減的范少勳相當喜愛毛衣上亮眼的黃色長頸鹿，看起來很溫柔，卻被林映唯吐槽他是「非暖男，是偏吵的恐龍系」，還彼此分享為戲學彈吉他，遇到封閉和弦的卡關經驗，范少勳講出用了偷吃步，在指腹黏保麗龍膠製造假繭的趣事。

近期正為戲學英文的范少勳，提及COACH本季的刺繡細節，因喜恐龍想繡上D字母或是自己英文名首字F，林映唯則表示想用格言，范少勳馬上貢獻復古的「Time is money」，而他也表示COACH的刺繡和書寫日記是很類似的生活記錄感，特別喜愛刺繡相機包；林映唯則說Pillow Tabby的觸感膨鬆柔軟，像枕頭一樣很療癒。執行創意總監Stuart Vevers在疫情期間，即是以樂觀正向的精神價值，融入全新、復古與經典設計來展現環保責任。