快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林映唯嗆范少勳「偏吵恐龍男」？ 聊COACH刺繡包款好嗨

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
男裝CitySole高筒休閒鞋，11,800元
男裝CitySole高筒休閒鞋，11,800元

COACH發表2021春季COACH Forever系列，邀請范少勳、林映唯演繹新品，童心不減的范少勳相當喜愛毛衣上亮眼的黃色長頸鹿，看起來很溫柔，卻被林映唯吐槽他是「非暖男，是偏吵的恐龍系」，還彼此分享為戲學彈吉他，遇到封閉和弦的卡關經驗，范少勳講出用了偷吃步，在指腹黏保麗龍膠製造假繭的趣事。

近期正為戲學英文的范少勳，提及COACH本季的刺繡細節，因喜恐龍想繡上D字母或是自己英文名首字F，林映唯則表示想用格言，范少勳馬上貢獻復古的「Time is money」，而他也表示COACH的刺繡和書寫日記是很類似的生活記錄感，特別喜愛刺繡相機包；林映唯則說Pillow Tabby的觸感膨鬆柔軟，像枕頭一樣很療癒。執行創意總監Stuart Vevers在疫情期間，即是以樂觀正向的精神價值，融入全新、復古與經典設計來展現環保責任。

因此回歸自然主題，將動物或花卉轉而為印花、刺繡，也大量運用胡蘿蔔紅、植物綠、雛菊棕黃、鮮花粉等自然色彩。Ergo手袋為春季最新款，以Hobo包型輪廓設計，皮革包邊以及運用製作包款的剩餘皮革所縫製而成的包身為其特色；Pillow Tabby則是當季焦點包款，以摩登手法將七○年代風格的包型轉為蓬鬆豐盈結構；熱賣的Beat Saddle手袋以棒球手套鞣製皮革打造，猶如奶油般的絲滑觸感帶來復古格調，是詢問度極高的新款手袋。

林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
Alie蛇皮壓紋29,800元。圖／COACH提供
Alie蛇皮壓紋29,800元。圖／COACH提供
男裝Dinky包款，23,800元。圖／COACH提供
男裝Dinky包款，23,800元。圖／COACH提供
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元、Mollie涼鞋8,500元；范少勳詮釋皮革風衣75,800元、襯衫9,500元、粉色毛衣16,800元、長褲11,800元，搭配CitySole高筒休閒鞋11,800元、Charter手袋16,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元、Mollie涼鞋8,500元；范少勳詮釋皮革風衣75,800元、襯衫9,500元、粉色毛衣16,800元、長褲11,800元，搭配CitySole高筒休閒鞋11,800元、Charter手袋16,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
范少勳詮釋皮革風衣75,800元、襯衫9,500元、粉色毛衣16,800元、長褲11,800元，搭配CitySole高筒休閒鞋11,800元、Charter手袋16,800元。記者王聰賢／攝影
范少勳詮釋皮革風衣75,800元、襯衫9,500元、粉色毛衣16,800元、長褲11,800元，搭配CitySole高筒休閒鞋11,800元、Charter手袋16,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯演繹丹寧風衣28,800元、印花無袖連身裙32,800元，配襯Pillow Tabby白色手袋23,800元；范少勳穿皮革西裝外套41,800元、動物園主題嵌花織法毛衣19,800元、格紋長褲11,800元，搭配CitySole休閒鞋11,800元、League後背包27,800元。記者王聰賢／攝影
Pillow Tabby包款，23,800元。圖／COACH提供
Pillow Tabby包款，23,800元。圖／COACH提供
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元。記者王聰賢／攝影
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元。記者王聰賢／攝影
Mollie跟鞋，8,500元。圖／COACH提供
Mollie跟鞋，8,500元。圖／COACH提供
男裝刺繡後背包，25,800元。圖／COACH提供
男裝刺繡後背包，25,800元。圖／COACH提供
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元、Mollie涼鞋8,500元。記者王聰賢／攝影
林映唯穿花朵毛衣19,800元、刺繡半身裙16,800元，搭配Ergo手袋14,800元、Mollie涼鞋8,500元。記者王聰賢／攝影
Ergo包款，27,800元。圖／COACH提供
Ergo包款，27,800元。圖／COACH提供
范少勳和林映唯詮釋COACH 2021春夏系列。記者王聰賢／攝影
范少勳和林映唯詮釋COACH 2021春夏系列。記者王聰賢／攝影

恐龍

延伸閱讀

網友敲碗必買！范少勳帥穿H&M聯名新款、UNIQLO預告人氣+J系列春夏再發

搶救餐車業績 男明星甘當搬運工

持修曝光新身分 「就像魔法一般的奇幻」

范少勳、陳妍霏隔空示範情侶穿搭！粉絲：「真是又帥又可愛」

相關新聞

「台灣地下饒舌第一人」熱狗 X 室內設計：頂尖創作者的巔峰之會

處於資訊爆炸的時代，鍵入關鍵字搜索，各式各樣的條目百花齊放，往往使人眼花撩亂，偶爾更讓人無所適從。

味與美的風雅饗宴 台式創意料理

代表豐盛、美好與圓滿的「阿滿厝台式創意料理」，今年甫開幕的全新店面，由宇肯設計蘇子期總監操刀規劃。循著品牌的核心精神及料理哲學，空間以時代性的角度切入，透過藝術美學的潤澤貼近自然，藉此與地域產生連結及共鳴，同時從表象深入至顧客心理與情感的關照，營造親切溫暖、舒適寫意的餐敘氛圍。

限時6天！麥當勞咖啡「買1送1」還能LINE酷券送朋友

了解許多民眾每天喝咖啡的需求，麥當勞McCafé此次與LINE酷券、UCC、KKTV合作，推出一系列優惠活動。自3月5日...

吃鳳梨挺農民！各家都有「旺來餐」 料理創意大爆發

鳳梨即將進入盛產期，最近的話題不離「吃鳳梨挺農民」，飯店、餐廳率先推出各種鳳梨創意料理，入菜、做甜點，或是風格飲品，各有...

明星商品銅板價！蝦皮購物「巴黎萊雅、媚比琳超級品牌日」下殺1折起

春天換季保養或添購春妝的好時機來了！蝦皮購物在國際婦女節前夕，攜手L'Oréal Paris巴黎萊雅、MAYBELLIN...

幾歲＝送幾克肉！問鼎「女性限定優惠」　38元吃松阪豬

3月不僅有婦女節，同時還有日本女兒節（3月3日）、英國母親節（3月25日），也是美國婦女歷史月。為了為女力喝采，宮廷火鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。