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琴酒控必讀！ Gin & Tonic琴通寧雞尾酒完美調配全書

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
書中詳細描述50款通寧水的風味。 圖／摘自博客來網路書店官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
書中詳細描述50款通寧水的風味。 圖／摘自博客來網路書店官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

英國首相邱吉爾曾經說過：「琴通寧（Gin & Tonic）拯救了許多英國人的身心靈，比大英帝國任何醫生都有效。」如今琴酒在全世界市場出現爆炸性成長，甚至連台灣都出現本土琴酒品牌，可見琴通寧不僅僅拯救英國人的身心靈，也擴散拯救了全世界的身心靈。

由琴酒專家佛雷德利・杜布瓦（Frédéric Du Bois）和烹飪作家伊莎貝爾・布斯（Isabel Boons）所撰寫的全新修訂版《Gin & Tonic琴通寧雞尾酒完美調配全書》，堪稱「琴通寧的百科全書」，書中除了介紹經典款和新款超過400支琴酒之外，更詳細描述了50款通寧水（Tonic Water）的風味，還介紹全世界最好的琴酒酒吧，加上迷人的原創食譜，讓琴通寧（Gin & Tonic）成為餐點美好良伴。

舉凡究竟要怎麼挑通寧水來搭配琴酒？有哪些香草植物適合加入琴通寧一起享用？琴酒復興的根源為何？…都可以在《Gin & Tonic琴通寧雞尾酒完美調配全書》裡面找到答案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《Gin & Tonic琴通寧雞尾酒完美調配全書》本月正式上架。 圖／摘自城邦讀書花園官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
《Gin & Tonic琴通寧雞尾酒完美調配全書》本月正式上架。 圖／摘自城邦讀書花園官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

英國 食譜 爆炸

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