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比老爸多快70萬讚 Chiara兒子穿Versace訂製衣可愛爆表

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬。圖／摘自IG

義大利知名時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez、可愛的兒子Leo一家三口在IG擁有高人氣，無論是日常相處或是參與時尚活動、為公益發聲等等相關內容的發文都能引發網友關注，可以說是社群平台上魅力不遜於貝克漢家族的討喜一家人。

近日義大利年度音樂盛事《聖雷莫音樂節》剛展開中，也參與其中的Fedez，在活動前就搶先穿上義大利時尚品牌Versace設計師Donatella Versace為他打造的服裝造勢，更因為雙方的好交情，他在今年的《聖雷莫音樂節》中所有的造型也都會由Donatella Versace操刀。

在Fedez秀出的穿搭造中，最引人注目的就是兒子Leo了，穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，鬼靈精怪的Leo看起來又更可愛，他和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬，人氣真的非常旺。重點是父子倆的衣服上還藏有小巧思，當中的F. C. L. V.字母分別代表一家四口的姓名縮寫，其中V代表的是還在Chiara Ferragni肚子裡的女兒，讓人備感甜蜜溫馨！

鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez秀出Versace設計師Donatella Versace為他打造的《聖雷莫音樂節》穿搭，F. C. L. V.字母分別代表一家四口的姓名縮寫。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez秀出Versace設計師Donatella Versace為他打造的《聖雷莫音樂節》穿搭，F. C. L. V.字母分別代表一家四口的姓名縮寫。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，看起來又更可愛。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni老公Fedez和兒子Leo穿Versace設計師Donatella Versace打造的《聖雷莫音樂節》穿搭。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬。圖／摘自IG
鬼靈精怪的Leo穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬。圖／摘自IG

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