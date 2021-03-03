比老爸多快70萬讚 Chiara兒子穿Versace訂製衣可愛爆表

義大利知名時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez、可愛的兒子Leo一家三口在IG擁有高人氣，無論是日常相處或是參與時尚活動、為公益發聲等等相關內容的發文都能引發網友關注，可以說是社群平台上魅力不遜於貝克漢家族的討喜一家人。

近日義大利年度音樂盛事《聖雷莫音樂節》剛展開中，也參與其中的Fedez，在活動前就搶先穿上義大利時尚品牌Versace設計師Donatella Versace為他打造的服裝造勢，更因為雙方的好交情，他在今年的《聖雷莫音樂節》中所有的造型也都會由Donatella Versace操刀。