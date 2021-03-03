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比老爸多快70萬讚 Chiara兒子穿Versace訂製衣可愛爆表
義大利知名時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez、可愛的兒子Leo一家三口在IG擁有高人氣，無論是日常相處或是參與時尚活動、為公益發聲等等相關內容的發文都能引發網友關注，可以說是社群平台上魅力不遜於貝克漢家族的討喜一家人。
近日義大利年度音樂盛事《聖雷莫音樂節》剛展開中，也參與其中的Fedez，在活動前就搶先穿上義大利時尚品牌Versace設計師Donatella Versace為他打造的服裝造勢，更因為雙方的好交情，他在今年的《聖雷莫音樂節》中所有的造型也都會由Donatella Versace操刀。
在Fedez秀出的穿搭造中，最引人注目的就是兒子Leo了，穿上跟爸爸款式一樣的縮小版衣服，鬼靈精怪的Leo看起來又更可愛，他和爸爸拍攝了一樣的背影照，但讚數足足高爸爸快70萬，人氣真的非常旺。重點是父子倆的衣服上還藏有小巧思，當中的F. C. L. V.字母分別代表一家四口的姓名縮寫，其中V代表的是還在Chiara Ferragni肚子裡的女兒，讓人備感甜蜜溫馨！
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