鳳梨吃起來！網購平台開賣「鳳梨專區」最低下殺47折起

大陸禁止台灣鳳梨進口，政府大力推廣台灣鳳梨，社群也掀起支持在地鳳梨挺農活動，各大網購平台紛紛加開「鳳梨專區」，最低下殺47折起，邀請消費者一起吃爆台灣鳳梨、力挺台灣蔬果。

Yahoo奇摩購物中心「鳳梨」相關商品熱搜量翻倍成長，特別推出「農產嘉年華」活動，集結鳳梨、鳳梨製品、生鮮蔬果等商品47折起，更有商家推出購買鮮凍台南金鑽鳳梨加碼送1包、金鑽鳳梨系列499元起、果之家金鑽鳳梨等。Yahoo奇摩超級商城即日起至3月18日在美食新天地頻道推出「蔬服生活．果然沒錯」活動，嚴選台灣鳳梨、當季蔬果、健康果乾等商品5折起；「新北市農會真情食品館」推出預購活動，銘泉有機金鑽鳳梨（8台斤／箱） 特價580元。

PChome 24h購物推出「鳳梨專區」，精選相關生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品，下殺最低85折起。PChome 24h購物指出，本次響應政府政策，嚴選台灣在地果農用心栽種及製成的鳳梨食品，像是「嚴選外銷等級金鑽鳳梨」小農鮮採直送，果肉肉質細緻；「惠香臺灣造型關廟土鳳梨酥禮盒」內餡為日月潭紅茶加上關廟鳳梨，300元即可輕鬆入手；「自然優天然金鑽鳳梨乾」新鮮鳳梨製作、Q軟甜而不膩，為站上熱賣夯品；「醋桶子健康純釀鳳梨醋」 酸甜黃金比例口感、100%純釀造醋，人氣暢旺。

momo購物網3月12日前推出「國產鳳梨momo相挺」活動，同時擴大升級支持國產農產，除了鳳梨之外，同步推薦釋迦、蜜棗、蓮霧等時下國產水果，皆享任選滿千送100 momo幣優惠。

遠傳friDay購物即日起開設鳳梨專區，並配合鳳梨產季開放至7月底，台南關廟金鑽鳳梨10斤下殺55折優惠價388元，另外也有開封即食的鳳梨鮮凍包，以及蔭鳳梨、鳳梨麵、鳳梨果乾、鳳梨醋等加工品優惠價，推薦消費者可以鳳梨及加工品入菜，DIY製成湯品、飲品或料理等，不僅力挺台灣在地優質農產，還能為疫情下宅自煮帶來更多美味。