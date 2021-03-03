探尋蘇氏春日光景 蘇格登匠藝系列17年原酒上市

蘇格登全新年度限量力作——蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒正式登場，這款來自達夫鎮酒廠的原酒，採100%美國橡木桶單一桶型封存熟成，限量生產，以非冷凝過濾、55.1% 原桶強度方式裝瓶，並將酒廠周圍獨有自然環境繪製於瓶身包裝，再現蘇格登達夫鎮酒廠優雅細緻、滿富鮮草與果香的特色。

蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒獨有的清新青草氣息，仿若盎然春意，引領威士忌迷一同探尋蘇格登達夫鎮酒廠的春日芬芳。百分之百保留達夫鎮酒廠特色，更史無前例地將瓊液臻釀於再次充填美國橡木豬頭桶中熟成17年。

它帶有蜂巢的甜蜜香氣附有乾草花香，伴隨略帶土壤氣息的果香，展現如春天般的清新自然氣息。循著芬芳花香與清新草味，蘇格登於初春之際引領眾人深入未知世界，透過清新豐盈的達夫鎮珍釀玉液，一窺隱身芳醇酒香的春日光景。

以柔順平衡而聞名的蘇格登，其達夫鎮酒廠尤以優雅香草、果香風味與口感著稱。啜飲一口蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒，嚐得滿口優雅浪漫的春日情懷，隨著香氣軌跡，描繪專屬你我的蘇式春日綠意。

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