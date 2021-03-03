快訊

日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探尋蘇氏春日光景 蘇格登匠藝系列17年原酒上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒單一麥芽威士忌，建議售價3,450元。 圖／蘇格登提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒單一麥芽威士忌，建議售價3,450元。 圖／蘇格登提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格登全新年度限量力作——蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒正式登場，這款來自達夫鎮酒廠的原酒，採100%美國橡木桶單一桶型封存熟成，限量生產，以非冷凝過濾、55.1% 原桶強度方式裝瓶，並將酒廠周圍獨有自然環境繪製於瓶身包裝，再現蘇格登達夫鎮酒廠優雅細緻、滿富鮮草與果香的特色。

蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒獨有的清新青草氣息，仿若盎然春意，引領威士忌迷一同探尋蘇格登達夫鎮酒廠的春日芬芳。百分之百保留達夫鎮酒廠特色，更史無前例地將瓊液臻釀於再次充填美國橡木豬頭桶中熟成17年。

它帶有蜂巢的甜蜜香氣附有乾草花香，伴隨略帶土壤氣息的果香，展現如春天般的清新自然氣息。循著芬芳花香與清新草味，蘇格登於初春之際引領眾人深入未知世界，透過清新豐盈的達夫鎮珍釀玉液，一窺隱身芳醇酒香的春日光景。

以柔順平衡而聞名的蘇格登，其達夫鎮酒廠尤以優雅香草、果香風味與口感著稱。啜飲一口蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒，嚐得滿口優雅浪漫的春日情懷，隨著香氣軌跡，描繪專屬你我的蘇式春日綠意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒單一麥芽威士忌，再現蘇格登達夫鎮酒廠優雅細緻、滿富鮮草與果香的特色。 圖／蘇格登提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒單一麥芽威士忌，再現蘇格登達夫鎮酒廠優雅細緻、滿富鮮草與果香的特色。 圖／蘇格登提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

影／突襲宣布調漲引熱議 金酒公司：九年凍漲反映成本

宅在家也能神遊斯貝賽區 百樂門酒廠推出線上虛擬參觀

噶瑪蘭2021再發光 獲威士忌行業大賞最佳風雲人氣酒廠

5000年前埃及酒廠 出土規模史上第一

相關新聞

「台灣地下饒舌第一人」熱狗 X 室內設計：頂尖創作者的巔峰之會

處於資訊爆炸的時代，鍵入關鍵字搜索，各式各樣的條目百花齊放，往往使人眼花撩亂，偶爾更讓人無所適從。

味與美的風雅饗宴 台式創意料理

代表豐盛、美好與圓滿的「阿滿厝台式創意料理」，今年甫開幕的全新店面，由宇肯設計蘇子期總監操刀規劃。循著品牌的核心精神及料理哲學，空間以時代性的角度切入，透過藝術美學的潤澤貼近自然，藉此與地域產生連結及共鳴，同時從表象深入至顧客心理與情感的關照，營造親切溫暖、舒適寫意的餐敘氛圍。

限時6天！麥當勞咖啡「買1送1」還能LINE酷券送朋友

了解許多民眾每天喝咖啡的需求，麥當勞McCafé此次與LINE酷券、UCC、KKTV合作，推出一系列優惠活動。自3月5日...

全家便利商店「好咖日」要來囉！一日限定「中杯單品美式咖啡、拿鐵買6送6」

大家最愛的超商咖啡優惠又來了！全家便利商店將於3月6日推出一日限定的「好咖日」，中杯單品美式咖啡、拿鐵都可享買6送6，而...

A-Lin《Romadiw》5月7日起 大直ATT SHOWBOX嗨唱10場

天生歌姬A-Lin去年底《Passenger 旅．課》甫完美收官，一開春又給粉絲驚喜，今（3日）A-Lin拋震撼彈，而且是「十倍放大」，宣布將於5/7起於大直ATT SHOWBOX，一連舉辦10場《Romadiw》一起來唱歌 演唱會，「Romadiw」是阿美族語「一起來唱歌」的意思，不但是A-Lin親自取的名字、也是她開唱的初衷，希望在壯闊華麗的演唱巡旅之後，回歸音樂最初的簡單快樂，A-Lin特別表示：「 這次是LIN (零)距離的互動！」又開心說：「今年1月時，有跑回EZ5唱歌！」她分享就像回到以前駐唱一樣，「與台下距離只有一步，很驚喜地上台。」當台上台下唱成一片，讓她有種「靈魂出竅」的美好感覺，「好像與粉絲彼此在空氣中結合，一種純粹當下、很親密的感覺！」A-Lin《Romadiw》演唱會將於3/10（三）晚上19:00開放ALIN官網會員於「udn購票網」優先預購，3/12（五）晚上19:00全面開賣，購票請洽「udn售票網」（https://wenk.in/04CmBi） 及全台「7- ELEVEN ibon」、「全家 Fami-Port」、「萊爾富Life-ET」。

法國大文豪雨果巨作《鐘樓怪人》榮耀回歸

一八三一年，法國大文豪維克多．雨果出版了傳世不朽的小說《鐘樓怪人》，故事場景設定在1482年的巴黎聖母院，全本以寫實的人性刻畫貫穿，鐘樓怪人科西莫多、吉普賽女郎愛斯梅拉達、遊唱詩人葛林果利、副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、侍衛隊長未婚妻芙蘿德莉、吉普賽首領克洛平，七人的愛嗔欲求與抑鬱枉然，真實的反映15世紀法國社會的現實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。