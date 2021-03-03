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「黑道律師文森佐」冷血律師全汝彬 靠施華洛世奇稱霸
由男神宋仲基、現在正在熱播中的韓國tvN週末連續劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），最新第4集之後，收視率10.2%創下開播以來的新高，劇情高潮迭起、出人意表，已經成為觀眾最期待的話題之作。女主角全汝彬飾演流氓律師洪車瑛，在劇中理性至上到幾乎是冷血的地步，而冷酷的氣質，除了以誇張的演技，也透過穿搭和服裝的細節刻畫洪車瑛好強不服輸的性格。
她在劇中經常換穿多款不同色調的套裝，展現律師專業的一面，而選擇搭配的飾品，則以各種設計簡約俐落的耳環為主，都來自以水晶聞名的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），例如不對稱的金色粗框線條Time耳環、典雅的Tennis Deluxe、交織曲線的Twist等，展現專業形象的同時亦突顯洪車瑛的霸氣個性。
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