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「黑道律師文森佐」冷血律師全汝彬 靠施華洛世奇稱霸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Time穿孔耳環。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Time穿孔耳環。圖／取自IG

由男神宋仲基、現在正在熱播中的韓國tvN週末連續劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），最新第4集之後，收視率10.2%創下開播以來的新高，劇情高潮迭起、出人意表，已經成為觀眾最期待的話題之作。女主角全汝彬飾演流氓律師洪車瑛，在劇中理性至上到幾乎是冷血的地步，而冷酷的氣質，除了以誇張的演技，也透過穿搭和服裝的細節刻畫洪車瑛好強不服輸的性格。

她在劇中經常換穿多款不同色調的套裝，展現律師專業的一面，而選擇搭配的飾品，則以各種設計簡約俐落的耳環為主，都來自以水晶聞名的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），例如不對稱的金色粗框線條Time耳環、典雅的Tennis Deluxe、交織曲線的Twist等，展現專業形象的同時亦突顯洪車瑛的霸氣個性。

全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Vittore V戒指。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Vittore V戒指。圖／取自IG
施華洛世奇Time穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Time穿孔耳環，6,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Time穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Time穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Sparkling Dance穿孔耳環。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Sparkling Dance穿孔耳環。圖／取自IG
施華洛世奇Vittore V戒指，3,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Vittore V戒指，3,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Twist穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Twist穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴多款施華洛世奇飾品。圖／取自IG、施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴多款施華洛世奇飾品。圖／取自IG、施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Twist穿孔耳環。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Twist穿孔耳環。圖／取自IG
施華洛世奇Sparkling Dance穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Sparkling Dance穿孔耳環，4,290元。圖／施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Time穿孔耳環 NT$6,490。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Time穿孔耳環 NT$6,490。圖／取自IG
施華洛世奇Tennis Deluxe穿孔耳環，3,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Tennis Deluxe穿孔耳環，3,490元。圖／施華洛世奇提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Tennis Deluxe穿孔耳環。圖／取自IG
全汝彬在「黑道律師文森佐」中配戴施華洛世奇Tennis Deluxe穿孔耳環。圖／取自IG

律師 和服 黑道

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